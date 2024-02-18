4 gün önce kan kanseri teşhisi konulan Serik Belediyespor'un futbolcusu Mümin Talip Pazarlı hayatını kaybetti...

Serik Belediyespor'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Mümin Talip Pazarlı hayatını kaybetti.

4 GÜN ÖNCE KAN KANSERİ TEŞHİSİ KONULMUŞTU

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Serik Belediyespor, geçtiğimiz günlerde kan kanseri teşhisi konulan Mümin Talip Pazarlı’nın vefat ettiğini duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yaptığı yazılı açıklamada başsağlığı mesajı yayımladı.

Yapılan açıklamada, "Mümin Talip Pazarlı’yı kaybettik. TFF 2. Lig’de yer alan Serik Belediyespor Kulübü’nün oyuncusu Mümin Talip Pazarlı’nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mümin Talip Pazarlı’ya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, başta Serik Belediyespor Kulübü olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

SON MAÇINA 2.5 HAFTA ÖNCE ÇIKTI

1 ay önce Ankara Demirspor'dan Serik Belediyespor'a transfer olan 29 yaşındaki stoper, son olarak 31 Ocak'ta oynanan Yeni Mersin İdmanyurdu maçında takımının formasını giymişti.





