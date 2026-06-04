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4 Harflik kodla hayatını değiştirdi! Zengin olma hikayesi gündem oldu

Zihnin gücüne inanır mısınız? Helen Hadsell'in hikâyesi tam olarak bu soruyla başlıyor. 1948 yılında geliştirdiğini iddia ettiği 4 harfli "SPEC" yöntemiyle yüzlerce yarışma kazandığını iddia eden kadın, kimilerine göre sadece şansı yaver giderken kimilerine göre ise zihnin etki alanını tamamen çözmüştü. Peki ne bu "SPEC" yöntemleri? Gelin anlatalım.

4 Harflik kodla hayatını değiştirdi! Zengin olma hikayesi gündem oldu
Çiğdem Berfin Sevinç

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan Helen Hadsell, geliştirdiğini söylediği dört harfli bir yöntem sayesinde yüzlerce yarışma kazandığını iddia ederek yıllarca gündemde kaldı. "Yarışma Kraliçesi" olarak anılan Hadsell, 1948 yılında kişisel gelişim kitaplarıyla tanıştı.

4 Harflik kodla hayatını değiştirdi! Zengin olma hikayesi gündem oldu 1

5 BİNDEN FAZLA YARIŞMA KAZANDI

Hadsell düşüncelerin hayatı etkileyebileceğine inanmaya başladı. Bu fikri kendi yaşamında test etmeye karar veren kadın, katıldığı yarışmalarda kazandığını önceden zihninde canlandırdığını ve bunun sonuçları değiştirdiğini savundu.

Yıllar içinde evlerden otomobillere, tatillerden nakit ödüllere kadar beş binden fazla ödül kazandığı öne sürülen Hadsell, başarısını "SPEC" adını verdiği yönteme bağladı.

4 HARFLİ SPEC KODU NEDİR?

Hadsell'in geliştirdiğini söylediği yöntemde;

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S (Select): Hedefini belirle,
P (Project): Sonucu zihninde canlandır,
E (Expect): Gerçekleşeceğine inan,
C (Collect): Harekete geç ve fırsatları değerlendir,

adımları yer alıyor.

4 Harflik kodla hayatını değiştirdi! Zengin olma hikayesi gündem oldu 2

Hadsell'e göre bu sistem yalnızca olumlu düşünmekten ibaret değildi. Asıl önemli olan, kişinin hedefe odaklanarak davranışlarını buna göre şekillendirmesiydi.

UZMANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Hadsell'in hikâyesi yıllardır tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı uzmanlar başarısını zihinsel odaklanma ve motivasyonla açıklarken, bazıları ise çok sayıda yarışmaya katılmasının kazanma ihtimalini artırdığını savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
yarışma düşünce ödül
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BENCE ÇOK DOĞRU BİR YOLDA.KAZANCINI KENDİ ZİHNİNDE BÜYÜTÜYOR SEÇENEKLERİNİ KULLANIYOR EN UYGUNU OLANI KABULLENİYOR. .ODAKLANMA ZİHİN YAPISININ YARATTIĞI BİR ONU KAZANABİLECEĞİNE İNANMIŞLIK İLE BAŞARI GELİYOR. BAYAN HELEN BU SÜREÇİ İYİ YÖNETMEYİ BİLEN VE ALIŞKANLIKLARINI DA DOĞRU DEĞERLENDİREN BİR KADI.AKILINI ZİHİNDE NETLEŞTİRME İLE SONUCA ODAKLANMA İSTEĞİ DE BAŞARILI OLMAYI BERABERİNDE GETİRİYOR.TEBRİKLER KEŞKE HER İNSAN BU SPECK İLE UYUŞMA GÖSTEREBİLSE..YILLARCA SÜRECEK EKSERSİZLER VE ZİHNİ DEVAMLI AÇIK TUTABİLME SÖZ KONUSU BENCE.
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