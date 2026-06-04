4 Harflik kodla hayatını değiştirdi! Zengin olma hikayesi gündem oldu

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan Helen Hadsell, geliştirdiğini söylediği dört harfli bir yöntem sayesinde yüzlerce yarışma kazandığını iddia ederek yıllarca gündemde kaldı. "Yarışma Kraliçesi" olarak anılan Hadsell, 1948 yılında kişisel gelişim kitaplarıyla tanıştı.

5 BİNDEN FAZLA YARIŞMA KAZANDI

Hadsell düşüncelerin hayatı etkileyebileceğine inanmaya başladı. Bu fikri kendi yaşamında test etmeye karar veren kadın, katıldığı yarışmalarda kazandığını önceden zihninde canlandırdığını ve bunun sonuçları değiştirdiğini savundu.

Yıllar içinde evlerden otomobillere, tatillerden nakit ödüllere kadar beş binden fazla ödül kazandığı öne sürülen Hadsell, başarısını "SPEC" adını verdiği yönteme bağladı.

4 HARFLİ SPEC KODU NEDİR?

Hadsell'in geliştirdiğini söylediği yöntemde;

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S (Select): Hedefini belirle,

P (Project): Sonucu zihninde canlandır,

E (Expect): Gerçekleşeceğine inan,

C (Collect): Harekete geç ve fırsatları değerlendir,

adımları yer alıyor.

Hadsell'e göre bu sistem yalnızca olumlu düşünmekten ibaret değildi. Asıl önemli olan, kişinin hedefe odaklanarak davranışlarını buna göre şekillendirmesiydi.

UZMANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Hadsell'in hikâyesi yıllardır tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı uzmanlar başarısını zihinsel odaklanma ve motivasyonla açıklarken, bazıları ise çok sayıda yarışmaya katılmasının kazanma ihtimalini artırdığını savunuyor.