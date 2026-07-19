Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünyada sadece 8 tane var: 2 bin yıllık antik liman, pembe kalbe dönüştü

İçerik devam ediyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yer alan Alexandria Troas Antik Kenti'ndeki yaklaşık 2 bin yıllık iç liman, doğanın eşsiz dokunuşuyla dikkat çeken bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Zamanla denizle bağlantısını kaybederek kalp şeklini alan tarihi liman, içerisindeki tuzlu suyun yılın belirli dönemlerinde pembe renge bürünmesiyle adeta doğal bir sanat eserine dönüştü.

Çanakkale'de Alexandria Troas Antik Kenti'nin 2 bin yıllık iç limanı zamanla denizle bağlantısı kesilince, doğa şartlarına bağlı olarak kalp şeklini aldı.

Dünyada sadece 8 tane var: 2 bin yıllık antik liman, pembe kalbe dönüştü 1

'KALPLİ GÖL'

İçerisindeki tuzlu su da yılın belli dönemlerinde pembe renge dönüşünce ortaya kalpli pembe göl çıktı. Kalpli göl, bugünlerde yeniden pembeleşmeye başladı.

Pembeye bürünen ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', dron ile havadan görüntülendi.

Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki Alexandria Troas Antik Kenti'nin ticaret merkezi olarak uzun süre hizmet eden 2 bin yıllık iç limanı, günümüzde ise kalpli pembe göl olarak turizme katkı sağlıyor.

Dünyada sadece 8 tane var: 2 bin yıllık antik liman, pembe kalbe dönüştü 2

2 BİN YILLIK ANTİK LİMAN, DÜNYA ÜZERİNDE BİLİNEN 8 GÖLDEN BİRİSİ

Dış liman ile bağlantısı zamanla ortadan kalkan antik kentin iç limanı bir göle dönüştü. Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklı yaşanan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor.

Dünyada sadece 8 tane var: 2 bin yıllık antik liman, pembe kalbe dönüştü 3

Zamanla da doğa şartlarına bağlı olarak suyun çekilmesi ile kalp şeklini aldı. İçerisindeki tuzlu suyun yılın belli dönemlerinde pembe renge bürünmesiyle 2 bin yıllık antik liman, dünya üzerinde bilinen ve pembe renge sahip 8 gölden birisi haline geldi.

Dünyada sadece 8 tane var: 2 bin yıllık antik liman, pembe kalbe dönüştü 4

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla popülerliği artan kalp şeklindeki gölün suyu, bugünlerde yine pembeye çalmaya başladı. Pembeye bürünen ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', dron ile görüntülendi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Koparan yandı! Görürseniz yanından bile geçmeyinKoparan yandı! Görürseniz yanından bile geçmeyin
Türkiye'ye sürü halinde geliyorlar! Türkiye'ye sürü halinde geliyorlar!

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Ezine antik kent liman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

AK Parti'ye mi geçecek? Son karar Erdoğan'ın

AK Parti'ye mi geçecek? Son karar Erdoğan'ın

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

'Lolita Lift' operasyonu yaptırdı! Son hali ortaya çıktı

'Lolita Lift' operasyonu yaptırdı! Son hali ortaya çıktı

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.