4 Kadın Zamanı’nda gergin anlar! Stüdyoyu terk etti

1,5 yıldır çocuğunu göremediği için 4 kadın Zamanı'na başvuran Burcu Çiftçi yaşadıklarını önceki gün canlı yayında anlatmıştı. Eski eşini çocuğunu göstermemekle suçlayan Burcu'ya Şakir Karaaslan'ın cevabı gecikmedi. Şakir Karaaslan hakkındaki iddiaları yanıtlamak için canlı yayına geldi.

STÜDYOYU TERK ETTİ

Stüdyoda eski eşini gören Burcu Çiftçi ise yayını terk etti. Hande Ataizi, Derya Tuna ve Avukat Hasan Kocabey'in ikna ettiği Burcu Çifti daha sonra çocuğu için stüdyoya geri döndü. Eski eşi Şakir Karaaslan'dan hafta sonu çocuğunu göreceğine dair söz alan Burcu ise bu sefer eşi Yener Çiftçi'nin telefon bağlantısıyla yıkıldı. Yener Bey canlı yayında eşi Burcu Hanım’dan boşanacağını iletti.



