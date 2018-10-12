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4 Kadın Zamanı’nda gergin anlar! Stüdyoyu terk etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.10.2018 21:10 | Son Güncelleme

Kanal D’nin hafta içi her sabah canlı yayınla ekrana gelen programı 4 Kadın Zamanı’nda bugün gergin anlar yaşandı.

4 Kadın Zamanı’nda gergin anlar! Stüdyoyu terk etti

1,5 yıldır çocuğunu göremediği için 4 kadın Zamanı'na başvuran Burcu Çiftçi yaşadıklarını önceki gün canlı yayında anlatmıştı. Eski eşini çocuğunu göstermemekle suçlayan Burcu'ya Şakir Karaaslan'ın cevabı gecikmedi. Şakir Karaaslan hakkındaki iddiaları yanıtlamak için canlı yayına geldi.

STÜDYOYU TERK ETTİ
Stüdyoda eski eşini gören Burcu Çiftçi ise yayını terk etti. Hande Ataizi, Derya Tuna ve Avukat Hasan Kocabey'in ikna ettiği Burcu Çifti daha sonra çocuğu için stüdyoya geri döndü. Eski eşi Şakir Karaaslan'dan hafta sonu çocuğunu göreceğine dair söz alan Burcu ise bu sefer eşi Yener Çiftçi'nin telefon bağlantısıyla yıkıldı. Yener Bey canlı yayında eşi Burcu Hanım’dan boşanacağını iletti.


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