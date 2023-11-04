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  4. 4 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, Sakla Beni, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

4 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, Sakla Beni, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

04.11.2023 23:54 | Son Güncelleme:
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4 Kasım reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, Sakla Beni, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 4 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, Sakla Beni, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

4 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, Sakla Beni, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 4 Kasım Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, Sakla Beni, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 4 Kasım Cumartesi gününün reyting sonuçları...

4 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Kasım Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (28 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

28 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı özet, üçüncü sırada Masterchef All Star yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 KARDESLERIM (OZET) ATV
5 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
7 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
8 ATV ANA HABER ATV
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 KARDESLERIM ATV
7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
8 KARDESLERIM (OZET) ATV
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 STAR ANA HABER STAR TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
4 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 KARDESLERIM ATV
7 KARDESLERIM (OZET) ATV
8 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
9 ATV ANA HABER ATV
10 SHOW ANA HABER SHOW TV

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