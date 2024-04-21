4 kız kardeşinde nüfusunda baba adı 'Erol' yazıyordu! Duygu Nebioğlu'na gelen o mesaj kafa karıştırdı: "O tarihlerde Erol bekardı"

Göksel Özdoğdu ile 63 yıl önce evlenen Metin Akpınar'ın, 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

Metin Akpınar’ın kızı olduğunu kanıtlayan Nebioğlu, şimdi de annesi Suphiye Orancı’ya ulaşabilmek için harekete geçmiş ve Müge Anlı'nın programına katılmıştı.

Programda dikkat çeken bir detay ise Müge Anlı'nın 'Dilara'nın baba adı kimlikte Erol yazıyor' demesi üzerine Duygu Nebioğlu, 'Hepimizin nüfusunda baba adı Erol yazıyor. Erol diye birini tanımıyoruz' demesiydi.

Konu üzerine kayıp annenin çocukluk arkadaşı yayına bağlanarak, Erol hakkında bildiklerini söylemişti.

Suphiye Orancı'nın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen fakat ismini vermek istemeyen başka bir izleyici ise yayına bağlanarak şunları belirtmişti:

"Aslında konuşmak istemiyorum ama yine de Duygu için bir şeyler anlatmak isterim. Ben Suphiye'nin çocukluk arkadaşıyım. Suphiye, asil, çok güzel, narin, çok tatlı bir arkadaşımdı benim. Onu seneler sonra bile düşünürdüm, programda görünce bu benim arkadaşım Suphiye dedim. Çok iyi bir kızdı. Kalbindeki iyiliği hiç kaybetmedi. Ama baktım hayat yolunda bayağ savrulmuş. Doğru düzgün bir aile yaşantısı yoktu. Ona sahip çıkan yoktu. Bu sahipsizlik uzun süre sürmüş. Hep bir aidiyet duygusu yaşamak için, bir şeyler yapmış. Erol, mahallenin delikanlısıydı. Onunla bir süre çıktılar. Daha sonra duyduğumuza göre Suphiye'nin çocuğu olmuş. Çocuğu sonra götürüp Erol'un annesine bırakmış. Anne görünce çok sevinmiş. Erol'un ismini nüfusa koyması oradan geliyor diye düşündüm."

İHBAR MESAJINI YAYINLADI

Annesine ulaşmak için her yolu deneyen Duygu Nebioğlu, sosyal medyadan kendisine gelen 'ihbar' mesajlarını da yayınladı.

Erol isimli şahısla ilgili gelen "Kızım … Sitesinde o tarihte lüks restoranı olan Balmumcu'da babasının evi Bebek'te deniz seviyesinde dairesi olan kişi Erol … olabilirmiş. O tarihlerde Erol bekardı…" mesaj ise tartışma konusu oldu.







