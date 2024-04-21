MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 4 kız kardeşinde nüfusunda baba adı 'Erol' yazıyordu! Duygu Nebioğlu'na gelen o mesaj kafa karıştırdı: "O tarihlerde Erol bekardı"

4 kız kardeşinde nüfusunda baba adı 'Erol' yazıyordu! Duygu Nebioğlu'na gelen o mesaj kafa karıştırdı: "O tarihlerde Erol bekardı"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.04.2024 15:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metin Akpınar’ın evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Türkiye'nin konuştuğu isim Suphiye Orancı'nın 4 kız çocuğunun da nüfusta baba adının 'Erol' olması dikkat çekmişti. Erol'un kim olduğu merak konusu olmuşken Duygu Nebioğlu kendisine atılan bir ihbar mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen ihbar mesajı kafaları karıştırdı.

4 kız kardeşinde nüfusunda baba adı 'Erol' yazıyordu! Duygu Nebioğlu'na gelen o mesaj kafa karıştırdı: "O tarihlerde Erol bekardı"

Göksel Özdoğdu ile 63 yıl önce evlenen Metin Akpınar'ın, 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

Metin Akpınar’ın kızı olduğunu kanıtlayan Nebioğlu, şimdi de annesi Suphiye Orancı’ya ulaşabilmek için harekete geçmiş ve Müge Anlı'nın programına katılmıştı.

kızkardeşlerrrr

Programda dikkat çeken bir detay ise Müge Anlı'nın 'Dilara'nın baba adı kimlikte Erol yazıyor' demesi üzerine Duygu Nebioğlu, 'Hepimizin nüfusunda baba adı Erol yazıyor. Erol diye birini tanımıyoruz' demesiydi.

Konu üzerine kayıp annenin çocukluk arkadaşı yayına bağlanarak, Erol hakkında bildiklerini söylemişti.

Suphiye Orancı'nın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen fakat ismini vermek istemeyen başka bir izleyici ise yayına bağlanarak şunları belirtmişti:

müge suphiye

"Aslında konuşmak istemiyorum ama yine de Duygu için bir şeyler anlatmak isterim. Ben Suphiye'nin çocukluk arkadaşıyım. Suphiye, asil, çok güzel, narin, çok tatlı bir arkadaşımdı benim. Onu seneler sonra bile düşünürdüm, programda görünce bu benim arkadaşım Suphiye dedim. Çok iyi bir kızdı. Kalbindeki iyiliği hiç kaybetmedi. Ama baktım hayat yolunda bayağ savrulmuş. Doğru düzgün bir aile yaşantısı yoktu. Ona sahip çıkan yoktu. Bu sahipsizlik uzun süre sürmüş. Hep bir aidiyet duygusu yaşamak için, bir şeyler yapmış. Erol, mahallenin delikanlısıydı. Onunla bir süre çıktılar. Daha sonra duyduğumuza göre Suphiye'nin çocuğu olmuş. Çocuğu sonra götürüp Erol'un annesine bırakmış. Anne görünce çok sevinmiş. Erol'un ismini nüfusa koyması oradan geliyor diye düşündüm."

İHBAR MESAJINI YAYINLADI

Annesine ulaşmak için her yolu deneyen Duygu Nebioğlu, sosyal medyadan kendisine gelen 'ihbar' mesajlarını da yayınladı.

Erol isimli şahısla ilgili gelen "Kızım … Sitesinde o tarihte lüks restoranı olan Balmumcu'da babasının evi Bebek'te deniz seviyesinde dairesi olan kişi Erol … olabilirmiş. O tarihlerde Erol bekardı…" mesaj ise tartışma konusu oldu.

duygu neioğlu


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşini öpmeye doyamadı! "Sen gel yavrum şöyle"Eşini öpmeye doyamadı! "Sen gel yavrum şöyle"
NOW'dan ilk final haberi geldi! O dizi final yapıyorNOW'dan ilk final haberi geldi! O dizi final yapıyor
Ünlü şarkıcıdan acı haber! Sevgilisi duyurduÜnlü şarkıcıdan acı haber! Sevgilisi duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Pınar Göksel yaşında çocuğun
En Çok Okunan Haberler
Cübbeli Ahmet hayat pahalılığını hayat kadınları üzerinden savundu!

Cübbeli Ahmet hayat pahalılığını hayat kadınları üzerinden savundu!

Sürücüler dikkat! Araç muayenesinde değişiklik: Artık zorunlu olmayacak

Sürücüler dikkat! Araç muayenesinde değişiklik: Artık zorunlu olmayacak

Uykusunda boğazını kesti! 14 yaşındaki kız çocuğu, baba katili oldu

Uykusunda boğazını kesti! 14 yaşındaki kız çocuğu, baba katili oldu

Yer: Batı Şeria! Filistin bayrağını indirmeye çalışan İsrail askeri böyle havaya uçtu: Kan donduran anlar!

Yer: Batı Şeria! Filistin bayrağını indirmeye çalışan İsrail askeri böyle havaya uçtu: Kan donduran anlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 yıl sonra Irak'a kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 yıl sonra Irak'a kritik ziyaret

800 bin TL hibe ile kurmuştu! Artık yurt dışına ihraç yapıyor

800 bin TL hibe ile kurmuştu! Artık yurt dışına ihraç yapıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.