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  4. 4 Mart reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

4 Mart reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

05.03.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Mart reyting sonuçları açıklandı. Merakla beklenen 4 Mart reyting sonuçları netlik kazandı. Bilindiği üzere her gün, bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. Farklı kanallarda yer alan birbirinden değerli yapımlar reyting mücadelesinin kazananı olmak için her gün büyük bir mücadele veriyor. Peki 4 Mart günü en çok izlenen yapımlar arasında bakalım hangileri yer almış. İşte 4 Mart reyting sonuçları!

4 Mart reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

4 Mart akşamı birbirinden farklı yapımlar izleyiciler karşısına çıktı. Kimisi çok izlendi kimisi ise daha az izlendi. 4 Mart akşamı TRT1'de Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, TV8'de Survivor, Kanal D'de Arka Sokaklar ve ATV'de Yalnız Kurt Star TV'de Kaderimin Oyunu gibi yapımlar yer aldı.

4 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Mart Cuma akşamı, Survivor, Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Arka Sokaklar yeni bölümleriyle ekrana geldi. 4 Mart reyting sonuçlarına göre birinci gelen yapım açıklandı. 4 Mart 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

4 Mart reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz...

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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