4 Mart reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

4 Mart akşamı birbirinden farklı yapımlar izleyiciler karşısına çıktı. Kimisi çok izlendi kimisi ise daha az izlendi. 4 Mart akşamı TRT1'de Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, TV8'de Survivor, Kanal D'de Arka Sokaklar ve ATV'de Yalnız Kurt Star TV'de Kaderimin Oyunu gibi yapımlar yer aldı.

4 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Mart Cuma akşamı, Survivor, Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Arka Sokaklar yeni bölümleriyle ekrana geldi. 4 Mart reyting sonuçlarına göre birinci gelen yapım açıklandı. 4 Mart 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

4 Mart reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz...

