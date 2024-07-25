4'ncü kez evlenen Burak Sergen balayına doymadı! 26 yaş küçük eşiyle yeni rotası bakın neresi oldu

MYNET- Son olarak Hudutsuz Sevda dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Burak Sergen 31 Mayıs'ta kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban ile evlenmişti.

BALAYI İÇİN YENİ ROTA

4'ncü kez nikah masasına oturan ünlü oyuncu nikahın ardından balayı için İspanya ve Bodrum'a gitti. Aylardır kendisinden 26 yaş küçük eşiyle tatilde olan ünlü isim şimdi de rotasını Kapadokya'ya çevirdi.

Eşi Gizem Şağban ile balayından karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Burak Sergen son karesine 'Sarılmak lazım' notunu düştü.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü ismin balayı pozlarına sosyal medyada; 'balayına doymadı', 'hep mutlu olun', 'kırk bir kere maşallah' gibi yorumlar yapıldı.