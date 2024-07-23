4 oyuncu birden ayrılmıştı! Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer

MYNET-Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finali bölümüyle uzun süre konuşulmuştu. Dizinin sezon finalinde Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Selin Türkmen projeye veda etti.

Sezon finali bölümüyle adeta yaprak dökümünün yaşandığı diziye yeni sezonda birbirinden ünlü isimler dahil oluyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni sezonun ilk bombası olarak Şebnem Bozoklu'nun diziye dahil olduğu söylenmişti.

BOMBA BİR TRANSFER DAHA!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Faruk Turgut’un yapımcılığını üstlendiği dizinin kadrosuna Fırat Çelik geliyor. Ketche’nin yönettiği, Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide Fırat Çelik “Cemal” rolüne hayat verecek.

KIVILCIM İÇİN GELECEK

Hikâyeyle ilgili sızan ilk bilgilere göre Cemal, geçen sezon çok etkili bir finalle biten ve büyük aşkı “Ömer”in (Barış Kılıç) eski damadının yeni eşi Görkem’le beraberlik yaşadığını öğrenince dünyası başına yıkılan Kıvılcım için gelecek.

Yine ilk bilgilere göre Cemal bir yayınevi sahibi olacak ve Kıvılcım ile partnerliği söz konusu olacak. Diziye başka yeni karakterler de katılacak.