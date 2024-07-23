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  4. 4 oyuncu birden ayrılmıştı! Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer

4 oyuncu birden ayrılmıştı! Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.07.2024 16:42
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Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti sezon finali bölümüyle büyük ses getirmişti. Sezon finaliyle birlikte adeta yaprak dökümü yaşanan diziden Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Selin Türkmen ayrılmıştı. Yeni sezonu heyecanla beklenen Kızılcık Şerbeti'ne bomba bir transfer gerçekleştirildi.

MYNET-Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finali bölümüyle uzun süre konuşulmuştu. Dizinin sezon finalinde Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Selin Türkmen projeye veda etti.

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kızılcık

Sezon finali bölümüyle adeta yaprak dökümünün yaşandığı diziye yeni sezonda birbirinden ünlü isimler dahil oluyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni sezonun ilk bombası olarak Şebnem Bozoklu'nun diziye dahil olduğu söylenmişti.

şebnem bozoklu

BOMBA BİR TRANSFER DAHA!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Faruk Turgut’un yapımcılığını üstlendiği dizinin kadrosuna Fırat Çelik geliyor. Ketche’nin yönettiği, Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide Fırat Çelik “Cemal” rolüne hayat verecek.

KIVILCIM İÇİN GELECEK

Hikâyeyle ilgili sızan ilk bilgilere göre Cemal, geçen sezon çok etkili bir finalle biten ve büyük aşkı “Ömer”in (Barış Kılıç) eski damadının yeni eşi Görkem’le beraberlik yaşadığını öğrenince dünyası başına yıkılan Kıvılcım için gelecek.

FIRAT ÇELİK

Yine ilk bilgilere göre Cemal bir yayınevi sahibi olacak ve Kıvılcım ile partnerliği söz konusu olacak. Diziye başka yeni karakterler de katılacak.

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