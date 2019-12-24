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4. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ödülleri 15 Ocak'ta sahiplerini bulacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 24.12.2019 19:04 | Son Güncelleme

4. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ödülleri 15 Ocak'ta sahiplerini bulacak

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı tarafından bu yıl dördüncüsü "Dijital Yalnızlık" temasıyla düzenlenen Kısa Film Yarışması'nın ödülleri törenle verilecek.

Sabancı Vakfı tarafından "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla düzenlenen yarışmanın finalistleri belli oldu.

Başvuru yapan 490 filmden finale kalan 13 filmin ve yönetmenlerinin isimleri Kısa Film Platformu web sitesinde (www.kisafilmuzunetki.org) duyuruldu.

Finale kalan filmler "Aklınızdaki Cennet", "Bul Beni", "Dijital Pizza", "Egemen Oyunda", "Etiket", "Geyik", "Girdap", "Kabuk", "Nasıl Bilirdiniz?", "Oralet", "Parti", "Weltshmerz" ve "Zeytin Çekirdeği" olarak açıklandı.

Finale kalan kısa filmler jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan 3 kısa film belirlenecek.

Ödüllerin 15 Ocak 2020'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacağı yarışmanın birincisine 20 bin, ikincisine 15 bin, üçüncüsüne ise 10 bin TL verilecek.

- Genç yönetmenler ustalarıyla buluşacak

Bu arada, Kısa Film Yarışmasıyla yeni sanatçıların yetişmesine destek olmayı da hedefleyen Sabancı Vakfı, genç sinemacıları usta isimlerle bir araya getirecek.

Yarışmaya başvuran herkese açık olarak 14 Ocak'ta düzenlenecek Kısa Film Platformu Buluşmalarında, gençler bir araya geleceği usta isimlerin deneyimlerinden yararlanma fırsatı bulacak.

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Dijital Yalnızlık kısa film yarışması ödül Sabancı Vakfı

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