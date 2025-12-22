MAGAZİN

Deniz Barut ünlü yönetmenle sessiz sedasız evlenmiş! Yaş farkı dikkat çekti

Şimdilerde başrolünü Ozan Akbaba'nın üstlendiği 'Bak Postacı Geliyor' filminde rol alan ünlü oyuncu Deniz Barut özel hayatıyla dikkat çekti. Deniz Barut'un aylar önce yönetmen Yüksel Aksu ile evlendiği ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü yönetmen Yüksel Aksu ile ünlü oyuncu Deniz Barut’un, 8 ay önce hayatlarını birleştirdiği ortaya çıktı.

2021'de başlayan vn uzake gözlerde sürdürdükleri ilişkilerini resmileştiren çiftin, geçtiğimiz mayıs ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdiği öğrenildi.

ŞKLARI SETTE BAŞLAMIŞTI

Yüksel Aksu ile Deniz Barut’un yolu, 'Avlu' dizisinin setinde kesişmişti. O dönem başlayan dostlukları zamanla derin bir bağa, 2021'de ise romantik bir ilişkiye dönüşmüştü.

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü çiftin mayıs ayında sessiz sedasız evlendikleri öğrenildi. Deniz Barut ile Yüksel Aksu'nun arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Çift arasında tam 17 yaş fark bulunuyor.

