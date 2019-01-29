4 yıl önce bulduğu fikir sayesinde paraya para demiyor!

Dünyaca ünlü yıldızların bile Benjamin ile iletişim haline geçmelerinin ardında yatan sebepse 15 yaşında bulduğu fikir. Benjamin'i 4 yılda hem şöhrete hem de ciddi bir kazanç sahibine dönüştüren iş ne mi? İşte cevabı...

15 yaşındayken aklına gelen parlak fikirle; annesinin kendisine satın aldığı sınırlı sayıda üretilen ayakkabılardan esinlenerek, bu tarz sınırlı sayıda üretilen ayakkabıları toplayıp satmaya karar veren Benjamin Kickz, şimdi 19 yaşında ve paraya para demiyor.

15 yaşındayken annesinin kendisine aldığı sınırlı sayıda üretilen ayakkabılardan yola çıkıp, bu ayakkabıları piyasadan silip süpürüp satmaya karar veren Benjamin Kickz, şimdi dünyanın tanıdığı bir isim oldu.

Kickz, özel ayakkabılar almaya başladı, babası onun 'deli' olduğunu düşündü. Ancak sonrasında elindekini 1000 dolara satınca şöhretin kapılarını aralamaya başladı.

Kısa süre sonra ünlü şarkıcı DJ Khaled tarafından keşfetmesiyle beraber herkes tarafından tanınmaya başladı.

Benjamin ile iş ortaklığı da kuran DJ Khaled, onu Drake, Travis Scott gibi ünlülerle tanıştırdı. Pek çok ünlü isim Benjamin'e ulaşarak sınırlı sayıda üretilen veya koleksiyon ürünü olan spor ayakkabılarından alabilmek için yüklü miktarda para vermeye başladı.

Kickz, kendisine ait internet sitesi ile 1 milyon dolardan fazla para kazandı.

Boomin' sloganı ile büyük sükse yapan Benjamin, özel tişört ve sweatshirtler hazırlayarak kazancını büyüttü.