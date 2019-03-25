40 kapılı kent Ani'ye yoğun ilgi

Ani ören yeri, 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı. 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran ve 2012’de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan antik şehir, 15 Temmuz 2016’da Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildi. Ani ören yeri, yurt dışından ve yurt içinden ziyaretçilere kapılarını açıyor.
Ankara’dan 'Doğu Ekspresi' ve turlarla Kars’a gelen turistler, Çıldır Gölü, Sarıkamış Kayak Merkezi’nin gezdikten sonra, Ani ören yerini geziyor.
Kars’a akın eden yerli ve yabancı turistler, beyaz gelinliğini giyen Ani'yi gezerek fotoğraf çektiriyor. 'Dünya kenti' Ani’ye gelen yerli ve yabancı turistler, Anadolu’da yapılan ilk Türk camisi 'Ebul Menucehr Camisi', 'Amenaprgiç Kilisesi', 'Ani', “Ani Katedrali”, “Dikran Honentz Kilisesi”, “Abugamir Pahlavuni Kilisesi” gibi eserlere yoğun ilgi gösteriyor. (İHA)
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