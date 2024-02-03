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  4. 40 milyon liralık tazminat gündem olmuştu! Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile neden ayrıldıklarını anlattı

40 milyon liralık tazminat gündem olmuştu! Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile neden ayrıldıklarını anlattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.02.2024 09:46 | Son Güncelleme:
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2010 yılında dünyaevine giren Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Nagehan Alçı'nın Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat istediği de uzun süre konuşulmuştu. Alçı, katıldığı bir Youtube programında Rasim Ozan Kütahyalı ile neden ayrıldıklarını ilk kez anlattı.

40 milyon liralık tazminat gündem olmuştu! Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile neden ayrıldıklarını anlattı

Gazeteci Nagehan Alçı ve 13 yıllık eşi Rasim Ozan Kütahyalı 2023 yılının ekim ayında sürpriz bir kararla boşanmıştı. Alçı'nın, Kütahyalı'dan talep ettiği 40 milyon TL'lik tazminat ise uzun süre konuşulmuştu.

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Gazeteci Nagehan Alçı, Adem Metan'ın Youtube'da yayınladığı "Peki Sonra?" programına konuk oldu. Metan'ın "Evliliğiniz neden bitti?" sorusunu yanıtlayan Alçı, Kütahyalı ile karakterlerinin çok farklı olduğunu ve bir süre sonra ilişkinin yorduğunu söyledi.

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13 yıllık evliliğin kendisine çok şey öğrettiğini söyleyen Alçı, halen görüştüklerini ifade etti.

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"Doğru bir evlilik miydi?" sorusunu yanıtlayan Alçı "Bu çok zor bir soru. Şikayet etmek istemiyorum, bana çok şey kattı ama beni yordu da. Birbirimize daha benzeyen insanlar olsaydık, hayat daha kolay olurdu." ifadelerini kullandı.

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