40 milyon TL'lik eviyle gündemdeydi! Süper minili Hadise kasığına kadar açtı

Mehmet Dinçerler ile kısa süren evliliğinin ardından sık sık gündeme gelen Hadise, İbrahim Çelikkol'un kiracısıydı. Hadise bu evden çıkmadan önce Yeniköy'de 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldı. Hadise iddialar üzerine ise "Yeni evim hayırlı olsun bana" demişti.

Sahnelerde fırtına gibi esen Hadise son olarak siyah süper mini elbisesiyle ve iddialı danslarıyla olay oldu.

HADİSE'DEN KALÇA DANSI

Eteğinin kasığına kadar yırtmacıyla dikkat çeken Hadise'yi görenler "Özüne döndü", Gülşen'i aratmıyor", "Mehmet'ten ayrılınca kendine gelip ateş etmeye başladı" yorumlarında bulundu.

Hadise ayrıca kalça dansıyla da olay oldu.

Hadise boşanma sürecinde Dinçerler’in sanat hayatını kısıtladığını ve psikolojik baskıya maruz kaldığını iddia etmişti.

