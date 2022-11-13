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40 milyon TL'lik eviyle gündemdeydi! Süper minili Hadise kasığına kadar açtı

13.11.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra 40 milyon TL'ye yalı aldığı konuşulan Hadise konser tarzıyla olay oldu. Süper mini bir elbise giyen Hadise'nin kasığına kadar yırtmacı olay oldu. Hadise seksi kalça dansıyla da adından söz ettirdi.

40 milyon TL'lik eviyle gündemdeydi! Süper minili Hadise kasığına kadar açtı

Mehmet Dinçerler ile kısa süren evliliğinin ardından sık sık gündeme gelen Hadise, İbrahim Çelikkol'un kiracısıydı. Hadise bu evden çıkmadan önce Yeniköy'de 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldı. Hadise iddialar üzerine ise "Yeni evim hayırlı olsun bana" demişti.

Sahnelerde fırtına gibi esen Hadise son olarak siyah süper mini elbisesiyle ve iddialı danslarıyla olay oldu.

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40 milyon TL'ye yalı aldı! O soruya bomba yanıt 40 milyon TL'ye yalı aldı! O soruya bomba yanıt

HADİSE'DEN KALÇA DANSI

Eteğinin kasığına kadar yırtmacıyla dikkat çeken Hadise'yi görenler "Özüne döndü", Gülşen'i aratmıyor", "Mehmet'ten ayrılınca kendine gelip ateş etmeye başladı" yorumlarında bulundu.

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Hadise ayrıca kalça dansıyla da olay oldu.

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Hadise boşanma sürecinde Dinçerler’in sanat hayatını kısıtladığını ve psikolojik baskıya maruz kaldığını iddia etmişti.

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