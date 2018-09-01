40 yaşındaki Ahmet Dursun Tokatspor ile sözleşme imzaladı!

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor, 2014 yılında futbol hayatına nokta koyan 40 yaşındaki eski milli futbolcu Ahmet Dursun ile sözleşme imzaladı.
Bu yıl Tokatspor’da yapılan kongrede yönetim kuruluna seçilen, ardından takımın sportif direktörü olarak görev yapmaya başlayan eski milli futbolcu Ahmet Dursun, transfer sezonunun bitimine dakikalar kala Tokatspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.
2012 yılında futbol hayatını noktalayan 40 yaşındaki futbolcunun imza törenine Tokatspor Başkanı Ufuk Akçay da katıldı.
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