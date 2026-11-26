UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak Beşiktaş'ın taraftarları, Gürcistan'da dikkat çeken bir olayla karşılaştı. Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlara polis müdahale etti.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇAN TARAFTARLARA MÜDAHALE

Gürcistan polisi, Filistin bayrağı açan taraftara müdahale etti. https://t.co/zU4gSlqwuy — TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026

Avrupa Ligi mücadelesi için Gürcistan'da bulunan Beşiktaş taraftarları, Filistin bayrağı açtı. Bu sırada Gürcistan polisi, bayrak açan siyah-beyazlı taraftarlara müdahalede bulundu.

GÜRCİSTAN'DA DİKKAT ÇEKEN OLAY

İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile oynanacak karşılaşma öncesinde yaşanan müdahale dikkat çekti. Olayın görüntüleri ve müdahalenin ayrıntıları futbol kamuoyunda gündem oldu.