YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

40 yıllık baklava ustası açıkladı: Bu hata baklavayı hamur yapıyor

Baklava yapımında yapılan küçük hataların büyük sonuçlar doğurabileceğini belirten 40 yıllık ustalar, özellikle şerbetin sıcaklık dengesi ve dinlendirme aşamasındaki hataların tatlının çıtırlığını tamamen yok ettiğini söylüyor.

40 yıllık baklava ustası açıkladı: Bu hata baklavayı hamur yapıyor

Türk mutfağının en özel tatlılarından biri olan baklava, ustalık ve dikkat gerektiren bir tarif olarak biliniyor. Aynı malzemeler kullanılsa bile yapılan küçük teknik hatalar, baklavanın çıtır yapısını bozarak hamurlaşmasına neden olabiliyor.

Baklava, Türk mutfağının en özel lezzetlerinden biri olarak bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak aynı malzemelerle yapılan baklavalar arasında bile ciddi kalite farkları oluşabiliyor. Uzmanlara göre bu farkın nedeni çoğu zaman küçük ama kritik üretim hataları.

ŞERBET VE BAKLAVA SICAKLIĞI EN KRİTİK NOKTA

40 yıllık baklava ustaları, en sık yapılan hatanın şerbet ile baklava arasındaki ısı dengesinin yanlış ayarlanması olduğunu belirtiyor. Ustalara göre ideal yöntem, fırından çıkan baklavanın ilk sıcaklığı geçtikten yaklaşık 5 dakika sonra ılık şerbetle buluşturulması. Şerbetin çok sıcak olması hamurlaşmaya neden olurken, soğuk şerbet ise baklavanın yeterince şerbet çekmemesine yol açıyor.

40 yıllık baklava ustası açıkladı: Bu hata baklavayı hamur yapıyor 1

TEPSİYİ KAPATMAK ÇITIRLIĞI BOZUYOR

Bir diğer önemli hata ise şerbet döküldükten sonra tepsinin üzerinin kapatılması. Ustalar, bu durumun tepsi içinde buhar oluşmasına neden olduğunu, oluşan buharın ise katmanları yumuşatarak baklavanın çıtırlığını tamamen yok ettiğini ifade ediyor. Bu nedenle baklavanın mutlaka açık şekilde dinlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

YAĞ DENGESİ DOĞRU KURULMALI

Yağ kullanımının da sonucu doğrudan etkilediği belirtiliyor. Fazla yağın tatlıyı ağırlaştırıp yumuşattığı, az yağın ise kuru ve sert bir sonuç ortaya çıkardığı aktarılıyor. Ustalar, en iyi sonucun her katın ince bir şekilde yağlanması ve özellikle tereyağı kullanılmasıyla elde edildiğini söylüyor.

40 yıllık baklava ustası açıkladı: Bu hata baklavayı hamur yapıyor 2

YUFKA İNCELİĞİ BELİRLEYİCİ ROL OYNUYOR

Baklava yapımında bir diğer kritik noktanın ise yufka inceliği olduğu ifade ediliyor. Kalın yufkaların şerbeti doğru şekilde çekemediği ve hamurlaşma riskini artırdığı, ince açılmış yufkanın ise kat kat ayrılan çıtır bir doku sağladığı belirtiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurban eti buzlukta ne kadar dayanır? Herkes bu hataya düşüyorKurban eti buzlukta ne kadar dayanır? Herkes bu hataya düşüyor
Şifasıyla bilinen 'deli bal' ve 'komar çiçeği' için kritik uyarı!Şifasıyla bilinen 'deli bal' ve 'komar çiçeği' için kritik uyarı!

Anahtar Kelimeler:
baklava
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.