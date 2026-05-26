40 yıllık baklava ustası açıkladı: Bu hata baklavayı hamur yapıyor

Türk mutfağının en özel tatlılarından biri olan baklava, ustalık ve dikkat gerektiren bir tarif olarak biliniyor. Aynı malzemeler kullanılsa bile yapılan küçük teknik hatalar, baklavanın çıtır yapısını bozarak hamurlaşmasına neden olabiliyor.

Baklava, Türk mutfağının en özel lezzetlerinden biri olarak bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak aynı malzemelerle yapılan baklavalar arasında bile ciddi kalite farkları oluşabiliyor. Uzmanlara göre bu farkın nedeni çoğu zaman küçük ama kritik üretim hataları.

ŞERBET VE BAKLAVA SICAKLIĞI EN KRİTİK NOKTA

40 yıllık baklava ustaları, en sık yapılan hatanın şerbet ile baklava arasındaki ısı dengesinin yanlış ayarlanması olduğunu belirtiyor. Ustalara göre ideal yöntem, fırından çıkan baklavanın ilk sıcaklığı geçtikten yaklaşık 5 dakika sonra ılık şerbetle buluşturulması. Şerbetin çok sıcak olması hamurlaşmaya neden olurken, soğuk şerbet ise baklavanın yeterince şerbet çekmemesine yol açıyor.

TEPSİYİ KAPATMAK ÇITIRLIĞI BOZUYOR

Bir diğer önemli hata ise şerbet döküldükten sonra tepsinin üzerinin kapatılması. Ustalar, bu durumun tepsi içinde buhar oluşmasına neden olduğunu, oluşan buharın ise katmanları yumuşatarak baklavanın çıtırlığını tamamen yok ettiğini ifade ediyor. Bu nedenle baklavanın mutlaka açık şekilde dinlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

YAĞ DENGESİ DOĞRU KURULMALI

Yağ kullanımının da sonucu doğrudan etkilediği belirtiliyor. Fazla yağın tatlıyı ağırlaştırıp yumuşattığı, az yağın ise kuru ve sert bir sonuç ortaya çıkardığı aktarılıyor. Ustalar, en iyi sonucun her katın ince bir şekilde yağlanması ve özellikle tereyağı kullanılmasıyla elde edildiğini söylüyor.

YUFKA İNCELİĞİ BELİRLEYİCİ ROL OYNUYOR

Baklava yapımında bir diğer kritik noktanın ise yufka inceliği olduğu ifade ediliyor. Kalın yufkaların şerbeti doğru şekilde çekemediği ve hamurlaşma riskini artırdığı, ince açılmış yufkanın ise kat kat ayrılan çıtır bir doku sağladığı belirtiliyor.