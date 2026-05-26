Kurban eti buzlukta ne kadar dayanır? Herkes bu hataya düşüyor

Kurban Bayramı döneminde vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında etin doğru şekilde saklanması yer alıyor. Gıda uzmanları, derin dondurucuda saklanan etin uzun süre dayanabildiğini ancak bunun belirli kurallara uyulması halinde mümkün olduğunu belirtiyor.

DERİN DONDURUCUDA AYLARCA SAKLANABİLİYOR

Kurban eti, uygun koşullarda derin dondurucuda yaklaşık 6 ila 12 ay arasında muhafaza edilebiliyor. Ancak sıcaklık değişimleri ve yanlış paketleme yöntemleri bu süreyi değiştirebilir.

EN BÜYÜK HATA: BÜYÜK PARÇA HALİNDE SAKLAMAK

Etin büyük parçalar halinde buzluğa kaldırılmasının sık yapılan hatalardan biri olduğu belirtiliyor. Etlerin tek kullanımlık porsiyonlar halinde paketlenmesinin hem hijyen hem de kullanım kolaylığı açısından daha doğru olduğunu vurgulanıyor.

SICAK ETİ HEMEN BUZLUĞA KOYMAYIN

Yeni kesilen etin doğrudan derin dondurucuya konulmaması gerektiği ifade ediliyor. Uzmanlar, etin önce birkaç saat serin ortamda dinlendirilmesini, ardından buzdolabında ön soğutma yapıldıktan sonra buzluğa kaldırılmasını öneriyor.

ÇÖZÜLEN ETİ YENİDEN DONDURMAYIN

Gıda güvenliği açısından en kritik uyarılardan biri de çözülen etin tekrar dondurulmaması. Çözülüp yeniden dondurulan etlerde bakteri oluşma riskinin artabileceğini ve kalite kaybı yaşanabileceğini belirtiliyor.

HAVA ALMAYAN PAKETLEME ÖNERİLİYOR

Etlerin saklanırken hava ile temasının minimuma indirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Kilitli poşet, vakumlu paketleme veya uygun saklama kaplarının kullanılmasının buz yanığı oluşumunu azaltabileceği belirtiliyor.