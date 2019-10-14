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400 yıllık Han Hanedanlığı'nın hakimiyeti boyunca dünyayı değiştiren 10 icat

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.10.2019 12:03 | Son Güncelleme

400 yıl boyunca devam eden Çin'in Han Hanedanlığı'nın hakimiyeti, dünyaya pek çok alanda yenilikler kazandırdı. Tarımdan metalürjiye, orandan sismolojiye kadar farklı konularda yenileşim çağı olarak görülen bu 4 asırlık süreç, bakın günümüze kadar ulaşan hangi icatların bulunmasında rol oynamış...

Han Hanedanı’nın 400 yıl süren hâkimiyeti, tarımdan metalürjiye oradan sismolojiye kadar her alanda bir yenileşim çağıydı.

MÖ 206 yılında halk tabakasından Liu Bang adındaki bir adamın Han Hanedanı’nın imparatoru olması, kayıt tutmaktan tarıma tarihten tıbba her alanda ilerlemeler yaşanan 400 yılı aşkın bir dönemin başlangıcı oldu.

McGill Üniversitesi Tarih ve Klasik Çalışmalar Bölümü’nden Profesör Robin D.S. Yates, “Bu dönemde bilim ve teknolojide büyük gelişmeler olmuş, önemli icatlar yapılmıştı. Bu icatlardan bazıları, tüm icatlarda olduğu gibi, daha sonraki dönemlerde, hatta bazen çok sonra ortaya çıktı” diyor.

İşte Han Hanedanı’nından günümüze ulaşmış çığır açan icatlardan bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
Han Hanedanlığı çin

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