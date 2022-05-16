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  4. 42. Ege Üniversitesi Kültür Sanat ve Spor Şenliği açılış töreni yapıldı

42. Ege Üniversitesi Kültür Sanat ve Spor Şenliği açılış töreni yapıldı

16.05.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

42. Ege Üniversitesi Kültür Sanat ve Spor Şenliği açılış töreni yapıldı

İZMİR (AA) - 42. Ege Üniversitesi Kültür Sanat ve Spor Şenliği'nin açılış töreni yapıldı.

Kampüs alanında bulunan Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılış törenine, sanatçılar Hülya Koçyiğit, Sumru Yavrucuk, Özge Özberk, teknik direktör Mustafa Denizli, gazeteci Şansal Büyüka, şarkıcılar Burak Kut, Suat Suna, Dicle Olcay ve Manga grubu katıldı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, törende yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilere akademik yılın yorgunluğunu atacakları bir bahar şenliği sözü verdiklerini söyledi.

Üniversite olarak son yıllarda kurumsal bir değişim dönüşüm içerisine girerek, akademik ve bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza attıklarını dile getiren Budak, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de Kurumsal Tam Akreditasyonu ilk alan araştırma üniversitesi unvanına sahip, öğrenciyi merkezine koyan bir üniversite olarak yükseköğretim sisteminde öncü konuma geldik. Bizler tüm faaliyetlerimizin odağına öğrencilerimizi koyduk. Öğrenci odaklı yönetim anlayışımız doğrultusunda öğrencilerimizin akademik donanımının yanı sıra sosyal ve kültürel olarak da gelişimlerini önemsiyoruz. Onların fark yaratan bireyler olarak yetişmesi için üstün gayret sarf ediyoruz."

- "Eğer bir hayaliniz varsa o hayalinize ulaşmak için adım atmaktan çekinmeyin"

Törende konuşan sanatçı Hülya Koçyiğit, Ege Üniversitesi öğrencileriyle buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Sanatın çok önemli olduğunu belirten Koçyiğit, "İletişim ve güzel sanatlar fakültesinde eğitim gören yarının sanatçıları, eminim dünyada Türkiye'yi bugün olduğundan çok daha iyi temsil edecekler. Eğer sanatla uğraşıyorlarsa iyi ve örnek insan olacaklar. Yaptıkları eserlerle belki dünyayı değiştirecekler. Eğer bir hayaliniz varsa o hayalinize ulaşmak için adım atmaktan çekinmeyin. Her zaman başarılı olmanız dileğiyle, hepinizi çok seviyorum." dedi.

Koçyiğit, sahnede öğrencilerle birlikte "Samanyolu" şarkısını söyledi.

- "Bu gençlik varsa Türkiye'ye hiçbir şey olmaz"

Gazeteci Şansal Büyüka da yaşamı boyunca üniversitelerden sayısız ödül aldığını, hiçbir üniversitede bu kadar güzel bir ödül töreni ve hoca öğrenci sıcaklığı görmediğini aktardı.

Gençliğe çok önem verdiğini vurgulayan Büyüka, "Bu gençlik varsa Türkiye'ye hiçbir şey olmaz." diye konuştu.

Teknik direktör Mustafa Denizli de gençlerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu, önümüzdeki yıllarda tekrar Ege Üniversitesi'nde öğrencilerle birlikte olmak istediğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Rektör Budak tarafından törene katılan konuklara ödülleri verildi.

Tören, konuklarla öğrencilerin "Memleketim" şarkısını hep birlikte söylemesiyle sona erdi.

16-19 Mayıs tarihleri arasındaki şenlik kapsamında sergiler, müzik dinletisi, kongre, konferans, seminer, atölye çalışmaları, yarışmalar, film ve belgesel gösterimi gibi pek çok etkinlikle voleybol, basketbol, futbol, masa tenisi ve satranç turnuvaları da gerçekleştirilecek.

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Hülya Koçyiğit

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