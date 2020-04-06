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  4. 43 yıllık rekor sahibi efsane NFL oyuncusu Dempsey koronaya yenildi!

43 yıllık rekor sahibi efsane NFL oyuncusu Dempsey koronaya yenildi!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 06.04.2020 15:54 | Son Güncelleme

NFL'in unutulmaz oyuncularından olan Tom Dempsey, 73 yaşında koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti. New Orleans Saints formasıyla efsaneleşen Dempsey'nin 1970'te 63 yardadan kaydettiği 'field goal' ile kırdığı rekor 2013'e kadar kıralamamıştı.

43 yıllık rekor sahibi efsane NFL oyuncusu Dempsey koronaya yenildi!

NFL efsanesi Tom Dempsey, koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti! Rekoru 43 yıl kırılamamıştı.

NFL ekiplerinden New Orleans Saint’in ‘kicker’ pozisyonunda görev yapan unutulmaz oyuncusu Tom Dempsey, corona virüsü nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetti.

1970’de 63 yardadan kaydettiği ‘field goal’ ile NFL’de rekor kıran ve rekoru ancak 2013’te kırılabilen Dempsey, 2012’den bu yana alzheimer ve demans ile de mücadele ediyordu.

25 Mart’ta corona virüsüne yakalanan efsane isim ardından eşi, çocukları ve torunlarını bıraktı. Dempsey, yaşamını ABD’de corona virüsünün en etkili olduğu bölgelerden biri olan Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde sürdürmekteydi.

Saints’in sahibi Gayle Benson, Tom Dempsey’nin ölümü hakkında yaptığı açıklamada, “Tom’un yaşamı direkt olarak insan ruhunun gücünü dile getirirdi ve Tom, hayal kırıklıklarının; rüyalarını ve arzularını takip etmesine engel olmasına izin vermeyen yılmaz kararlılığı ile örnek olmuştu. Aynı savaşı ve cesareti son yıllarda da hastalıklara karşı yiğitçe savaşırken gösteriyordu ancak hiç sendelemedi ve kendisine özgü mizah anlayışını da korumayı başarmıştı” dedi.

New Orleans Saints’in başantrenörü Sean Payton da yakın zamanda corona virüsüne yakalandığını açıklamıştı. Takım kaptanı Drew Brees de Louisiana eyaletinde salgından etkilenen ihtiyaç sahiplerine 5 milyon dolar bağışta bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
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