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44 yaşındaki Mine Tugay yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi! "Sanki 18'lik gibisiniz"

15.09.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon ekranlarında Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Medcezir, Zalim İstanbul ve Gülümse Kaderine gibi pek çok farklı yapımda rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan 44 yaşındaki isim, geçtiğimiz günlerde geçirdiği bisiklet kazasıyla çok konuşulmuştu. Durumu düzelen Tugay, yırtmaçlı elbisesiyle poz vererek takipçilerini büyüledi.

44 yaşındaki Mine Tugay yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi! "Sanki 18'lik gibisiniz"

Gülbeyaz dizisinde oynayarak televizyon sektörüne giriş yapan Mine Tugay, Instagram paylaşımlarıyla çokça gündeme geliyor. Sosyal medya hesabında 3,8 milyon takipçi kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, fitliği ve güzelliğiyle sık sık konuşulan isimlerden biri oluyor.

44 YAŞINDAKİ MİNE TUGAY'DAN YIRTMAÇLI POZ!

Televizyon ekranlarında son olarak Gülümse Kaderine dizisinde Neval karakterine hayat veren ve Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz rölüyle akıllara kazınan Mine Tugay, bu defa yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi.

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44 yaşında fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, geçtiğimiz günlerde dekolteli pozlarıyla çok konuşulmuştu.

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"SANKİ 18'LİK GİBİSİNİZ"

Ünlü ismin siyah elbisesiyle verdiği pozuna takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağarken, takipçilerinden Tugay'a "Asalet", "Sanki 18'lik gibisiniz", "Gördüğüm en güzel kadın" gibi yorumlar geldi.

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İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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