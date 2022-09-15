44 yaşındaki Mine Tugay yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi! "Sanki 18'lik gibisiniz"

Gülbeyaz dizisinde oynayarak televizyon sektörüne giriş yapan Mine Tugay, Instagram paylaşımlarıyla çokça gündeme geliyor. Sosyal medya hesabında 3,8 milyon takipçi kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, fitliği ve güzelliğiyle sık sık konuşulan isimlerden biri oluyor.

44 YAŞINDAKİ MİNE TUGAY'DAN YIRTMAÇLI POZ!

Televizyon ekranlarında son olarak Gülümse Kaderine dizisinde Neval karakterine hayat veren ve Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz rölüyle akıllara kazınan Mine Tugay, bu defa yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi.

44 yaşında fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, geçtiğimiz günlerde dekolteli pozlarıyla çok konuşulmuştu.

"SANKİ 18'LİK GİBİSİNİZ"

Ünlü ismin siyah elbisesiyle verdiği pozuna takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağarken, takipçilerinden Tugay'a "Asalet", "Sanki 18'lik gibisiniz", "Gördüğüm en güzel kadın" gibi yorumlar geldi.

İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



