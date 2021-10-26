4400 metreden düştü! Ateş karıncaları sayesinde hayatta kalan Joan Murray’ın inanılmaz hikâyesi

Joan Murray isimli bir kadın, 1999 yılında 4400 metrede bir atlayış gerçekleştirdi. Bu atlayış sırasında paraşütü açılmadı ve panik yapmadan hemen yedek paraşütünü devreye sokmak için kolu çekti. Ancak yedek paraşüt teknik arızadan dolayı açıldığı gibi söndü. Murray, saatte 128 km hızla yere çakıldı. Oldukça trajik sonuçlar doğurması beklenen bu hikâye aslında zannedilenden bir hayli farklı sonuçlandı.

HAYATTA KALMAYI BAŞARDI

Murray, ateş karıncalarının yuvasının tam üzerine düştü. Yuvaları için büyük bir tehdit olduğunu fark eden 200 karınca ise aynı anda Murray’ın bedenini ısırmaya başladı. 200 karıncanın ısırığı sayesinde Murray’ın bedeni şoka girerek adrenalin salgılamaya başladı. Bu durumda duran kalbinin çalışmasına yardımcı oldu.

Geçirdiği kazadan sonra 2 hafta boyunca komada kalan kadın 17 kan nakli ve 20 estetik müdahale ile hayatına kaldığı yerden devam edebildi. Hayat hikâyesinin en ilginç yanı ise Murray’ın iyileştikten sonra yeniden aynı noktadan atlayış gerçekleştirmesi. Fizik tedavilerden sonra Murray 2001 yılında 37. atlayışını gerçekleştirdi.



