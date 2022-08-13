45 yaşındaki Demet Şener mayolu havuz pozlarıyla nefes kesti! Fiziği gençlere taş çıkardı

Sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan güzel manken Demet Şener, paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. Son olarak siyah mayosuyla havuz pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel manken, fiziğiyle adeta büyüledi.
MAYOLU HAVUZ POZLARI MEST ETTİ
45 yaşındaki Demet Şener, özel hayatına yönelik yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
Instagram hesabından son olarak siyah mayosuyla havuz pozları veren güzel manken, fiziğiyle adeta büyüledi.
Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Demet Şener'in pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
Takipçileri Şener'in pozlarının altına, "Melek gibisin" şeklinde yorumlar yaptı.
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