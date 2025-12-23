MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Eşref Rüya dizisinde beklenmedik ayrılık! Son sahnesi bile çekildi

Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da bu defa beklenmedik bir ayrılık gündeme geldi. Eşref Rüya'nın 27. bölümünde Şener Savaş'ın diziye veda edeceği öğrenildi.

Eşref Rüya dizisinde beklenmedik ayrılık! Son sahnesi bile çekildi
Öznur Yaslı İkier

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı dizi çarşamba akşamlarına damga vuruyor.

Eşref Rüya dizisi bu defa şaşırtan bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. Dizide Sadık karakterini canlandıran usta oyuncu Şener Savaş'ın projeye veda edeceği öğrenildi.

Eşref Rüya dizisinde beklenmedik ayrılık! Son sahnesi bile çekildi 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın yazdığı diziden Şener Savaş, 27. bölümde ayrılacak. Kanal D’nin fenomen dizisinde Eşref tarafından Kadir’in yanına yerleştirildiği ortaya çıkan Sadık’a pusu kuruluyor.

Eşref Rüya dizisinde beklenmedik ayrılık! Son sahnesi bile çekildi 2

Şener Savaş’ın son sahnenin çekiminin ardından pasta kesildi ve emekleri için usta oyuncuya yapım tarafından teşekkür edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sadettin Saran ile pozları çıkmıştı! Davette boy gösterdiSadettin Saran ile pozları çıkmıştı! Davette boy gösterdi
Bir dizinin daha fişi çekildi! Ünlü oyuncu kendini tutamadı Bir dizinin daha fişi çekildi! Ünlü oyuncu kendini tutamadı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Demet Özdemir Eşref Rüya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.