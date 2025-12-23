Eşref Rüya dizisinde beklenmedik ayrılık! Son sahnesi bile çekildi

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı dizi çarşamba akşamlarına damga vuruyor.

Eşref Rüya dizisi bu defa şaşırtan bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. Dizide Sadık karakterini canlandıran usta oyuncu Şener Savaş'ın projeye veda edeceği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın yazdığı diziden Şener Savaş, 27. bölümde ayrılacak. Kanal D’nin fenomen dizisinde Eşref tarafından Kadir’in yanına yerleştirildiği ortaya çıkan Sadık’a pusu kuruluyor.

Şener Savaş’ın son sahnenin çekiminin ardından pasta kesildi ve emekleri için usta oyuncuya yapım tarafından teşekkür edildi.