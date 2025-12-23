MAGAZİN

Lösemi teşhisi konmuştu! Cansever son halini gösterdi! '29 gündür...'

Arabeskin sevilen isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Cansever geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığını duyurmuş ve konserlerine ara verdiğini açıklamıştı. Sevenlerinden dua isteyen ünlü isim şimdi de son halini paylaştı. İşte Cansever'in sağlık durumu hakkında merak edilenler...

Öznur Yaslı İkier

'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden olan Cansever, geçtiğimiz günlerde üzücü haberi paylaşmıştı.

Bir süredir hayatını Almanya'da sürdüren sanatçı, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Bu nedenle bir süre konserlerine ara vereceğini duyuran sanatçı, hasta yatağından paylaştığı fotoğrafla sevenlerini üzmüştü.

Lösemi teşhisi konmuştu! Cansever son halini gösterdi! 29 gündür... 1

Cansever açıklamasında, "Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Lösemi teşhisi konmuştu! Cansever son halini gösterdi! 29 gündür... 2

''SAÇLARIM HALA DÖKÜLMEDİ''

İkinci kemoterapiyi aldığını söyleyen şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi.

Lösemi teşhisi konmuştu! Cansever son halini gösterdi! 29 gündür... 3

Cansever, yeni paylaşımına; "Evet, gördüğünüz gibi ikinci kemoterapiyi alıyorum. Saçlarım hâlâ dökülmedi. İnşallah Allah’ın adıyla, sizin dualarınızla ve doktorlarımızın yardımıyla bunu da atlatacağım. Şu an her şey çok güzel gidiyor. İnşallah her şey güzel olacak. Sizi seviyorum." notunu düştü.

Cansever ayrıca; '29 gündür dışarı çıkmadım sabrediyorum. Siz sevenlerim bana çok güç verdiniz ve hala veriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun' ifadelerini kullandı.

