45 yıl önce dikilen sarmaşık tüm okulu sardı

Afyonkarahisar kent merkezinde, 1943 yılında sanat ortaokulu olarak eğitime açılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1947- 1948 eğitim öğretim yılında, bugün halen eğitime devam edilen 24 bin metrekarelik kampüse taşındı. Okulun eski çalışanlarından Vural Poyraz ve arkadaşları, 1974 yılında okulun bahçesini düzenlemek için çam ve meyve ağaçlarının yanı sıra sarmaşık dikti. 45 yıl önce dikilen sarmaşık, okulun dış yüzeyini komple kapladı.

Dikildiği günden itibaren okul çalışanlarının özenle baktığı sarmaşık ve ağaçlar, botanik bahçesini andırıyor. Kuşların dallarına yuva yaptığı ağaçlar, onlar için eşsiz bir yaşam alanı sunuyor. Bin öğrencisi bulunan okul, kente gelen yerli ve yabancı turistlerden de ilgi görüyor.

1974 YILINDA DİKİLDİ



Okul müdürü Osman Tezgiden, binanın 1943 yılında ortaokul olarak inşa edildiğini söyledi. 1947 yılında ilave bina yapıldığını ve lise bölümünün açıldığını kaydeden Tezgiden, lisenin bulunduğu kampüse 1965 yılında 3 blok daha ilave edildiğini vurguladı. A Blok'un hem eğitim, hem idare binası olarak hizmet verdiğine değinen Osman Tezgiden, 1943 yılından bu eğitim öğretim yılına kadar yaklaşık 30 bin mezun verdiklerini söyledi. Kendisinin de okulun mezunu olduğunu belirten Tezgiden, okul bahçesine 1974 yılında çalışanlardan Vural Poyraz tarafından sarmaşık dikildiğini kaydetti.