45 yıldır her yediği dokundu, yapılan işlemle 20 dakikada hayata döndü

45 yıldır her yediği zehir oldu

75 yaşındaki Zeynep Türkeli ise 45 yıldır her yediğinin kendisine dokunduğunu söyledi. Türkeli, yaşadığı rahatsızlığı şöyle anlattı: “45 yıl önce ülser nedeniyle oniki parmak bağırsağımdan ameliyat oldum. Ameliyat oldum olalı her yediğim dokundu. İdrar torbamda oluşan tümör nedeniyle ışın tedavisi alıyorum. Mide bulantısı şikâyetiyle devlet hastanesine gittim. Yapılan muayenemde safra yolumda taş olduğunu söylediler ve beni Medical Park Ordu Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz’e yönlendirdiler. Hocamız bana işlem hakkında tüm detayları anlattı ve işlemi gerçekleştirdi. İşlem sonrasında şu an hiç ağrım, sızım yok. Tüm şikayetlerim kayboldu, kendimi çok iyi hissediyorum. Doktoruma beni bu hastalıktan kurtardığı için çok teşekkür ediyorum. Bu bölgede böyle güler yüzlü hekimlerin ve özellikli sağlık hizmetlerinin verildiğini bilmek bizleri çok sevindiriyor ve umutlandırıyor. Tüm Medical Park Ordu Hastanesi çalışanlarına çok teşekkür ederim.”