450 bin TL'lik altın kemeri gündemdeydi! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak düğününde süper minisiyle şov yaptı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, 8 yıllık sevgilisiyle evlendi. Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak Tatlıses, düğünde üç farklı gelinlik giydi. Düğünde Tatlıses kızına, gelini Yasemin Şefkatli'ye taktığı altın kemerin aynısından taktı.

Dilan Çıtak düğün eğlencesinde beyaz süper mini bir elbise tercih etti. Elbisesinin yırtmacı da olan Çıtak oldukça iddialıydı.

Dilan Çıtak düğününde sahneye çıkarak adeta şov yaptı.

Sahnede kendinden geçen Tatlıses'in kızını görenler "Kendini Jennifer Lopez mi sanıyor?", "Çok abartı hareketler", "İbo kızmasın" yorumları yaptı.

Dilan Çıtak ise o anları paylaşarak "Biraz coştuk biraz" dedi.



