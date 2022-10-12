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İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'a servet değerinde takı! Aynısını gelinine de takmıştı

12.10.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak ile Levent Dörter evlendi. İstanbul'daki lüks bir otelde gerçekleşen düğüne katılan İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çiçek'e düğün hediyesi 'altın kemer' taktı.

İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'a servet değerinde takı! Aynısını gelinine de takmıştı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ve Levent Dörter, dün akşam saatlerinde dünyaevine girdi. Çiftin düğününe ünlü isimler akın etti. 8 yıllık sevgilisiyle evlenen Dilan Tatlıses, düğünde üç farklı gelinlik giydi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile Levent Dörter evlendi! İşte düğünden karelerİbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile Levent Dörter evlendi! İşte düğünden kareler

ÜNLÜ TÜRKÜCÜ ARAYA GİRDİ!

Nikah memuru, Dilan Çıtak'a 'eş olarak kabul ediyor musun?' sorusu soruldu. Tam bu sırada İbrahim Tatlıses araya girdi ve 'Hayır' diye bağırdı. Bu sırada salon kahkahalara boğuldu. Dilan Çıtak güldü ve hemen ardından 'Evet' diye cevapladı.

İBRAHİM TATLISES'İN DÜĞÜN HEDİYESİ DİKKAT ÇEKTİ

İbrahim Tatlıses gelini Yasemin Şefkatli'ye altın kemer hediye etmişti. Dün kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i evlendiren Tatlıses kızını da altın kemer hediye etti.

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Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses sevgilisi 10 gün
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