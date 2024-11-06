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46. İstanbul Maratonu’nda skandal

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.11.2024 15:48
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Dünyanın çeşitli ülkelerinden sporcuların katıldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 46. İstanbul Maratonu’nda skandal yaşandı. Maratonun 15K halk koşusunda, parkuru bitiren sporcular kıyafetlerini ve teçhizatlarını terli halde 2 saat bekledikten sonra alabildi.

46. İstanbul Maratonu’nda skandal

Farklı ülkelerden sporcular katıldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen 46. İstanbul Maratonu 3 Kasım Pazar günü gerçekleşti. İki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonunda 42K, 42K Paten, 15K ve 8K Halk Koşusu kategorilerinde yarışlar yapıldı.

SKANDAL YAŞANDI

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Dünyanın farklı yerlerinden gelen 9 bin 122 kişinin katıldığı 15K koşusunda bir skandal yaşandı. Koşuyu bitiren sporcular finish noktasına geldiğinde kıyafet ve teçhizatlarının olmadığı gördü. Terli halde saatlerce bekleyen sporcular kıyafetlerini yaklaşık 2 saat sonra alabildi. Yağmurlu ve soğuk havada bekleyen sporcuların birçoğu hasta oldu.

  1. İstanbul Maratonu 15K Halk Koşusu’nda koşan Bursalı esnaf Enver Koç, kıyafetlerin geç gelmesi sebebiyle rahatsızlandı. 2006 yılından beri ilk defa böyle bir sıkıntının yaşandığını belirten Enver Koç, "Uluslararası koşularda ülkemi ve Bursa’yı temsil eden bir koşucuyum. Bu yıl 46.’sı düzenlenen İstanbul Maratonu’nu katıldım. 2006 yılından beri koşuyorum ama bu yıl çok kötü geçti. Bugüne kadar hiç yaşamadığım sıkıntıları yaşadım. 15K koşusunda teçhizat ve kıyafetlerin geç gelmesi bizi o meydanlarda rezil etti. İnsanlar birbirine girdi. Belediye başkanının bir suçu yok, organizasyon eksikliği var. Geçtiğimiz haziranda Sırbistan’ın Belgrad şehrinde, eylülde Üsküp’te koştum. Ülkemi her yerde temsil etmeye çalışıyorum. Yurtdışında 50 binin üzerinde sporcunun katıldığı maratonda hiçbir konuda sıkıntı yaşanmadı. Ama İstanbul Maratonu karman çormandı. İnsanlar birbirine girdi, izdiham yaşandı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistlerde vardı. Bazıları torbaların ağızlarını sıkı bağlayamamış içinden parası, pasaportu, anahtarı düşüyor. Bu yıl çok sıkıntı çektik. Terli halimle o soğukta 1,5-2 saat kıyafetler ve teçhizatlarımın gelmesini bekledim. Daha sonra araba geldi. Numaralarımızı göstermemize rağmen eşyalarımızı alamadık, çok fazla dağılmış. Arabaların koşuculardan önce finish yerine gelmeleri lazım. Koşucular yarışını bitirdikten sonra 1,5 kilometre yürüyerek eşyaların olduğu yere gidiyor. Oradan kıyafetlerimizi alıp giyiyoruz. Terimiz üstümüzde kuruduğu için hasta olduk. Otele gittiğimde kendimi ısıtabilmek için saatlerce sıcak suyun altında durdum. 3-4 saat bekleyenler oldu" şeklinde konuştu.
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