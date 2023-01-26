46 yaşındaki Burcu Esmersoy küvet pozlarını paylaştı! Takipçileri sessiz kalamadı

Sosyal medyayı aktif kullanan Burcu Esmersoy, siyah bodysiyle banyo pozları verdi. Burcu Esmersoy'un iddialı karelerine takipçileri kayıtsız kalamadı.

Burcu Esmersoy'a ''Gitmeyen güzelliğinin sırrı var mı?'' ve ''Tarifsiz bir aşk benimkisi'' gibi hayranlık belirten yorumlar yapıldı.

Burcu Esmersoy, banyo pozlarına ''Boydy vardı, çektik'' notunu düştü.

Turizm işletmeciliği bölümünü bitirdikten sonra New York'ta spor bilimleri üzerine eğitim alan Esmersoy, CNN Türk'te dış haber editörlüğü ve spor spikerliği yaptı.

Ver Fırına, Komedi Türkiye, Dünya Güzellerim, Popstar gibi programlarda sunucu olarak izleyici karşısına çıktı.

Özel hayatıyla da dikkat çeken Burcu Esmersoy, çerkes kökenli bir ailenin kızı.

2006 yılında İtalyan aşkı Massimo Cusimano ile evlenen yıldızın evliliği yalnızca 2 yıl sürmüştü.



