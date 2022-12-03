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46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay derin göğüs dekoltesiyle bakana bir daha baktırdı! Sevgilisi kayıtsız kalamadı

03.12.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GQ Men Of The Year gecesinin yankıları halen devam ediyor. Davete cesur stiliyle damga vuran bir diğer isim de Nurgül Yeşilçay'dı. 46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, derin göğüs dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine topladı.

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay derin göğüs dekoltesiyle bakana bir daha baktırdı! Sevgilisi kayıtsız kalamadı

Mahalleden Arkadaşlar filmiyle ekrana dönen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, iddialı davet tarzıyla bakana yeniden baktırdı. Nurgün Yeşilçay'ın pozlarına sevgilisi Necati Kocabay da kayıtsız kalamadı. Kocabay, paylaşıma kalp emojili yorum yaptı.

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay derin göğüs dekoltesiyle bakana bir daha baktırdı! Sevgilisi kayıtsız kalamadı

Yeşilçay'ı takipçileri ''Bu nasıl bir asillik, keşke yine televizyonda görsek'' ve ''Çok güzel görünüyorsunuz'' gibi yorumlarla övmeye doyamadı.

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay derin göğüs dekoltesiyle bakana bir daha baktırdı! Sevgilisi kayıtsız kalamadı

Instagram'da 2 buçuk milyonu aşkın takipçisi bulunan Nurgül Yeşilçay, iddialı paylaşımlarıyla magazin alemini sık sık meşgul ediyor.

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay derin göğüs dekoltesiyle bakana bir daha baktırdı! Sevgilisi kayıtsız kalamadı

Kefaret dizisinden sonra Son Nefesime Kadar'da boy gösteren yıldız, reytinglerde yine aradığını bulamamıştı.

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay derin göğüs dekoltesiyle bakana bir daha baktırdı! Sevgilisi kayıtsız kalamadı

Sinemaya geri dönen ünlü oyuncu, başrollerini Alper Kul ile paylaştığı Mahalleden Arkadaşlar filminde rol aldı.

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay derin göğüs dekoltesiyle bakana bir daha baktırdı! Sevgilisi kayıtsız kalamadı

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay derin göğüs dekoltesiyle bakana bir daha baktırdı! Sevgilisi kayıtsız kalamadı

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay derin göğüs dekoltesiyle bakana bir daha baktırdı! Sevgilisi kayıtsız kalamadı

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay derin göğüs dekoltesiyle bakana bir daha baktırdı! Sevgilisi kayıtsız kalamadı


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