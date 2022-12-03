46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay derin göğüs dekoltesiyle bakana bir daha baktırdı! Sevgilisi kayıtsız kalamadı

Mahalleden Arkadaşlar filmiyle ekrana dönen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, iddialı davet tarzıyla bakana yeniden baktırdı. Nurgün Yeşilçay'ın pozlarına sevgilisi Necati Kocabay da kayıtsız kalamadı. Kocabay, paylaşıma kalp emojili yorum yaptı.

Yeşilçay'ı takipçileri ''Bu nasıl bir asillik, keşke yine televizyonda görsek'' ve ''Çok güzel görünüyorsunuz'' gibi yorumlarla övmeye doyamadı.

Instagram'da 2 buçuk milyonu aşkın takipçisi bulunan Nurgül Yeşilçay, iddialı paylaşımlarıyla magazin alemini sık sık meşgul ediyor.

Kefaret dizisinden sonra Son Nefesime Kadar'da boy gösteren yıldız, reytinglerde yine aradığını bulamamıştı.

Sinemaya geri dönen ünlü oyuncu, başrollerini Alper Kul ile paylaştığı Mahalleden Arkadaşlar filminde rol aldı.



