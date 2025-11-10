47 futbolcu PFDK'ya sevk edilmemişti! Dikkat çeken paylaşım: "Zorbay Küçük gibi..."

Türk futbolu bahis skandalıyla sarsıldı. TFF bugün yaptığı açıklamada bahis oynayan futbolcuları açıkladı. 27'si Süper Lig'den olmak üzere 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi.

47 FUTBOLCU 1 KEZ OYNAMIŞ

TFF açıklamasında "Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir." dedi.

"BİLGİLERİ DIŞINDA AÇILMIŞ"

47 futbolcu ile ilgili gazeteci Candaş Tolga Işık dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Işık şu paylaşımı yaptı:

"Açıklanan liste dışında bahis soruşturmasıyla ilgili aralarında aktif Süper Lig oyuncularının da olduğu 47 futbolcu ilgili durum tıpkı hakem Zorbay Küçük gibi, TC kimlik numaralarıyla başkaları tarafından bilgileri dışında açılmış bahis hesapları…"

