SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

47 futbolcu PFDK'ya sevk edilmemişti! Dikkat çeken paylaşım: "Zorbay Küçük gibi..."

TFF, 27'si Süper Lig'den olmak üzere 1024 futbolcuyu bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti. 47 futbolcunun ise 1 kez bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmediği aktarıldı. 47 futbolcu ile ilgili gazeteci Candaş Tolga Işık dikkat çeken bir paylaşımda bulundu

47 futbolcu PFDK'ya sevk edilmemişti! Dikkat çeken paylaşım: "Zorbay Küçük gibi..."
Recep Demircan

Türk futbolu bahis skandalıyla sarsıldı. TFF bugün yaptığı açıklamada bahis oynayan futbolcuları açıkladı. 27'si Süper Lig'den olmak üzere 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi.

47 FUTBOLCU 1 KEZ OYNAMIŞ

TFF açıklamasında "Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir." dedi.

"BİLGİLERİ DIŞINDA AÇILMIŞ"

47 futbolcu ile ilgili gazeteci Candaş Tolga Işık dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Işık şu paylaşımı yaptı:

"Açıklanan liste dışında bahis soruşturmasıyla ilgili aralarında aktif Süper Lig oyuncularının da olduğu 47 futbolcu ilgili durum tıpkı hakem Zorbay Küçük gibi, TC kimlik numaralarıyla başkaları tarafından bilgileri dışında açılmış bahis hesapları…"

10 Kasım 2025
10 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahis skandalında yeni perde... Beşiktaş'ın yıldızından ilk açıklama! "Hayatım boyunca..."Bahis skandalında yeni perde... Beşiktaş'ın yıldızından ilk açıklama! "Hayatım boyunca..."
Türk futbolunda 'temiz eller' operasyonu! Bazı spor yazarları ve Murat Özkaya'nın medyada kullandığı kişiler de mercek altındaTürk futbolunda 'temiz eller' operasyonu! Bazı spor yazarları ve Murat Özkaya'nın medyada kullandığı kişiler de mercek altında
Anahtar Kelimeler:
Futbolcu bahis tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde!

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.