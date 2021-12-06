47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? İşte Altın Kelebek ödülleri kazananlar listesi...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 47. kez gerçekleştirildi. 5 Aralık akşamı gerçekleşen ödül töreni sonrası izleyiciler kazanan isimleri araştırıyor. Peki 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı?
Hürriyet Gazetesi ve Pantene işbirliği ile 47. kez düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM’de düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyi isimlerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel beraber sundu.
İşte kazananlar listesi:
EN İYİ KADIN OYUNCU : EZGİ MOLA – MERVE DİZDAR (MASUMLAR APARTMANI TRT1)
EN İYİ ERKEK OYUNCU : ÇAĞLAR ERTUĞRUL (TEŞKİLAT TRT1)
EN İYİ DİZİ : CAMDAKİ KIZ (KANAL D)
EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI : MÜGE ANLI İLE TATLI SERT (ATV)
EN İYİ KADIN SUNUCU : MÜGE ANLI (ATV)
EN İYİ ERKEK SUNUCU : ACUN ILICALI (TV 8)
PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR: CEMRE BAYSEL, AHSEN EROĞLU VE MELİS SEZEN
EN İYİ ÇOCUK OYUNCU : AYLİN AKPINAR (KARDEŞLERİM ATV)
EN İYİ PROJE ALBÜMÜ : 1977 SEZEN’Lİ ŞARKILAR (EMİR ERSOY)
EN İYİ RAP SANATÇISI : SEFO
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: AYÇA AYŞİN TURAN (ADA MASALI STAR TV)
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU : AYTAÇ ŞAŞMAZ (BAHT OYUNU KANAL D)
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ : SEN ÇAL KAPIMI (FOX TV)
EN İYİ DİZİ ÇİFTİ : HANDE ERÇEL - KEREM BURSİN (SEN ÇAL KAPIMI FOX TV)
EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU : NAZLI ÇELİK (STAR TV)
EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU : DENİZ BAYRAMOĞLU (KANAL D)
EN İYİ HABER PROGRAMI : 5N1K CÜNEYT ÖZDEMİR (CNN TÜRK)
EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ : ALP YENİER (MASUMLAR APARTMANI TRT1)
EN İYİ SENARYO : BERKUN OYA (BİR BAŞKADIR - NETFLİX)
EN İYİ YÖNETMEN : ÇAĞRI VİLA LOSTUVALI – ÇİĞDEM BOZALİ (MASUMLAR APARTMANI TRT1)
EN İYİ KADIN INFLUENCER : RACHEL ARAZ KİRESEPİ
EN İYİ ERKEK INFLUENCER : CEMAL CAN
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN : KURTULUŞ KUŞ&BURAK BULUT – ZEHRA -
EN İYİ DJ : BURAK YETER
EN İYİ KLİP : BURAY (DELİ KIZ) – YÖNETMEN ÇAĞATAY KUBİLAY GÜRARAS
AZERBAYCAN’IN PARLAYAN YILDIZI : NAHİDE BABAŞHLI
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ : ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR (KANAL D)
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU : GÜNAY KARACAOĞLU (GENÇLİĞİM EYVAH - ATV)
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU : CENGİZ BOZKURT (GENÇLİĞİM EYVAH - ATV)
YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ : İBRAHİM TATLISES
EN İYİ KADIN ŞARKICI : HADİSE
EN İYİ ERKEK ŞARKICI : EDİS
YILIN ŞARKISI : MARTILAR (EDİS - EMRAH KARAKUYU)
YILIN ŞARKISI : BİLMEM Mİ (SEFO - AERRO)
EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI : MAGAZİN D CUMARTESİ (KANAL D)
EN İYİ YARIŞMA : MASTERCHEF (TV8)
EN İYİ MÜZİK GRUBU : MADRİGAL
EN İYİ HALK MÜZİĞİ KADIN ŞARKICI : ZEYNEP BAKŞİ KARATAĞ
EN İYİ HALK MÜZİK ERKEK ŞARKICI : EKİN UZUNLAR
EN İYİ İNTERNET DİZİSİ : BİR BAŞKADIR (NETFLİX)
EN İYİ DİJİTAL İÇERİK : HASAN CAN KAYA / KONUŞANLAR (EXXEN)
EN İYİ FANTEZİ MÜZİĞİ KADIN ŞARKICI : EBRU YAŞAR
EN İYİ FANTEZİ MÜZİĞİ ERKEK ŞARKICI : HAKAN ALTUN
EN İYİ SPOR PROGRAMI : YÜZDE YÜZ FUTBOL (TRT SPOR)
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