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48 Megapiksel kamera ile geliyor

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 09.01.2019 09:21 | Son Güncelleme

Meizu’nun merakla beklenen Meizu Note 9 modeli hakkında bugün ilk bilgiler geldi. Meizu CEO’su Meizu Note 9’un 48 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile geleceğini doğruladı. İşte Meizu Note 9 özellikleri.

48 Megapiksel kamera ile geliyor

Çin’in Huawei ve Xiaomi’den sonra üçüncü büyük telefon üreticisi Meizu, bu yıl içerisinde Note 9 modeli ile karşımıza çıkacak. Bu zamana kadar çeşitli dedikodular ile Android tutkunlarını heyecanlandıran Note 9 modeli hakkında bugün ilk açıklama geldi.

Meizu Note 9 özellikleri hakkında ilk açıklama CEO’dan geldi

Meizu’nun CEO’su Jack Wong, Note 9 modelinin tam 48 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile geleceğini açıkladı. Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 6150 yonga setinden gücünü alacak olan telefon AnTuTu performans testinden 170.000 puan almayı başarıyor.

48 Megapiksel kamera ile geliyor

Note 9 modelinde 1080P çözünürlüğünde ekranın olması bekleniyor. 4 GB RAM ve USB-C bağlantı noktası ile gelecek olan telefonda, Meizu’nun yeni arayüzü yer alacak. Uygun fiyatlı olması beklenen Note 9, damla olarak tabir edilen sadece ön kameranın yer aldığı küçük bir çentik ile gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Meizu Meizu Note 9 Teknoloji

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