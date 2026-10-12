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Ünlü kahin yine gündemde: 2026 Kasım'ı işaret etti! Şaşkına çeviren iddia

1996 yılında hayatını kaybeden Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2026 yılına ilişkin olduğu öne sürülen kehanetleri yeniden gündeme geldi. Takipçileri tarafından dünya tarihindeki bazı önemli olayları önceden bildiği iddia edilen Baba Vanga'nın, bu yıl uzaylılarla temas kurulacağına ilişkin öngörülerde bulunduğu öne sürülüyor. İddialara göre ilk temasın kasım ayında gerçekleşmesi ve Dünya atmosferine dev bir uzay gemisinin girmesi bekleniyor.

Ünlü kahin yine gündemde: 2026 Kasım'ı işaret etti! Şaşkına çeviren iddia
Çiğdem Berfin Sevinç

Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak da anılan Vanga, zamanla ülkesinde tanınan bir kahin haline geldi. 84 yaşında, 1996 yılında hayatını kaybeden Vanga'nın geleceğe ilişkin öngörüleri, ölümünden yıllar sonra da tartışılmaya devam ediyor.

Ünlü kahin yine gündemde: 2026 Kasım ı işaret etti! Şaşkına çeviren iddia 1

GEÇMİŞTE HANGİ OLAYLARI BİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ?

Baba Vanga'nın takipçileri, bazı önemli olayları önceden tahmin ettiğini savunuyor. Bunlar arasında 2000 yılında batan Rus nükleer denizaltısı Kursk ve 11 Eylül 2001'de ABD'de gerçekleştirilen terör saldırıları da bulunuyor.

Kursk denizaltısının batışının, Vanga'nın su altında kalacak ve dünyanın yas tutacağı bir yerle ilgili sözleriyle bağlantılı olduğu ileri sürülüyor. ABD'deki saldırıların ise iki çelik kuşun Amerikan kardeşlerine zarar vereceğine ilişkin olduğu iddia edilen sözleriyle örtüştüğü savunuluyor.

Ünlü kahin yine gündemde: 2026 Kasım ı işaret etti! Şaşkına çeviren iddia 2

Takipçileri ayrıca Vanga'nın Çernobil felaketini, Hindistan Başbakanı İndira Gandhi'nin suikast sonucu ölümünü ve Prenses Diana'nın ölümünü de önceden bildiğini öne sürüyor.

Bununla birlikte, Vanga'ya atfedilen bazı tahminlerin gerçekleşmediği de belirtiliyor. ABD'nin ilk siyahi başkanı Barack Obama'nın aynı zamanda son siyahi başkan olacağı yönündeki iddia da bunlar arasında yer alıyor.

Ünlü kahin yine gündemde: 2026 Kasım ı işaret etti! Şaşkına çeviren iddia 3

2026 İÇİN UZAYLILARLA TEMAS İDDİASI

Baba Vanga'ya atfedilen 2026 kehanetleri arasında en dikkat çekici olanlardan biri, dünya dışı yaşamla temas kurulacağı iddiası.

İddialara göre Vanga, insanlığın kasım ayında uzaylılarla karşılaşacağını ve dev bir uzay gemisinin Dünya atmosferine gireceğini öngördü. Ayrıca Dünya'da yaşadığı halde henüz tanımadığımız bir uygarlıkla karşılaşabileceğimize ilişkin sözler söylediği de ileri sürülüyor.

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uzaylı Baba Vanga kehanet kahin kasım
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