48 MP kameralı telefondan şaşırtan fiyat

Dünya genelinde düşük fiyatlarıyla dikkat çeken Çinli Xiaomi'nin yeni modelinin fiyatı kullanıcıları hem sevindirdi hem de şaşırttı!

6,3 inç Full HD+ bir ekran tanıtılan bir diğer yeni telefon olan Xiaomi Redmi 7 ise yine 48 MP kamerayla geliyor ve fiyatı sadece 103 dolar yani yaklaşık 580 TL.