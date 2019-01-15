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48 MP kameralı telefondan şaşırtan fiyat

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 15.01.2019 10:37 | Son Güncelleme

Çinli telefon üreticisi Xiaomi, İstanbul'a ikinci bir mağaza daha açtı. Dünyanın 48 megapiksel kameraya sahip ilk telefonu olan Xiaomi Redmi Note 7'yi tanıtan firma, etikete yazdığı satış fiyatıyla da pek çok kullanıcıyı şaşırttı.

Dünya genelinde düşük fiyatlarıyla dikkat çeken Çinli Xiaomi'nin yeni modelinin fiyatı kullanıcıları hem sevindirdi hem de şaşırttı!

Çinli Xiaomi'nin fiyatı sevindirdi

6,3 inç Full HD+ bir ekran tanıtılan bir diğer yeni telefon olan Xiaomi Redmi 7 ise yine 48 MP kamerayla geliyor ve fiyatı sadece 103 dolar yani yaklaşık 580 TL.
Peki Xiaomi Redmi 7 kullanıcılarına hangi özellikleri sunuyor? İşte Xiaomi Redmi 7 hakkında bilmeniz gereken her şey...
4 bin mAh batarya
3GM RAM
32 GB depolama
48 MP kamera
6.3 inç ekran
1080x2340 (FHD+) Pixel ekran çözünürlüğü
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Anahtar Kelimeler:
xiaomi Xiaomi Redmi Note 7

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