48 MP kameralı telefondan şaşırtan fiyat

Dünya genelinde düşük fiyatlarıyla dikkat çeken Çinli Xiaomi'nin yeni modelinin fiyatı kullanıcıları hem sevindirdi hem de şaşırttı!
Çinli Xiaomi'nin fiyatı sevindirdi
6,3 inç Full HD+ bir ekran tanıtılan bir diğer yeni telefon olan Xiaomi Redmi 7 ise yine 48 MP kamerayla geliyor ve fiyatı sadece 103 dolar yani yaklaşık 580 TL.
Peki Xiaomi Redmi 7 kullanıcılarına hangi özellikleri sunuyor?
İşte Xiaomi Redmi 7 hakkında bilmeniz gereken her şey...
1080x2340 (FHD+) Pixel ekran çözünürlüğü
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