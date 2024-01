48 saat aralıksız oyun geliştirdiler

Oyun geliştiriciler, 48 saat boyunca aralıksız olarak belirlenen tema çerçevesinde oyunlar geliştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve Next in Game iş birliğiyle hayata geçirilen Oyun Girişimciliği Merkezi (OYGEM), oyun sektörüne katkı sunmaya devam ediyor. OYGEM, geçtiğimiz hafta sonu, oyun geliştirme alanında girişimde bulunmak ve fikirlerini bir proje haline getirmek isteyenleri, dünyanın en büyük oyun geliştirme etkinliği olan Global Game Jam’de buluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Girişimcilik Merkezinde gerçekleştirilen ve bireysel ya da ekip olarak katılımın bir seçenek olduğu etkinlikte, bireysel olarak katılanlar ekibini etkinlik sırasında oluşturdu. Büyük ilgi gören ve yüzlerce oyun geliştiricisini bir araya getiren etkinlikte, bu yıl tema “Make me Laugh (Güldür beni)” olarak belirlendi. Ekipler, 48 saat boyunca aralıksız olarak tema çerçevesinde oyunlar geliştirdi. İki günlük maraton, katılımcıları uykusuz ve yorgun bıraksa da 15 ekip, toplam 13 oyun geliştirdi.

Katılımcılar, oyun geliştirme deneyimi elde etmenin yanı sıra geliştirdikleri oyunları, diğer katılımcılara sunma fırsatı şansı da yakalayarak görüşlerini aldı. Etkinlikte, katılımcılar globalgamejam.org adresine oyunlarını yükleyerek dünya çapında kendilerini gösterme ve yatırımcılara ulaşma şansına da sahip oldu.