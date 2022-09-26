48 yıl önce boşandığı eşinden öyle bir intikam aldı ki... Her sabah mezarının başına gidip idrarı yapıyordu

Linda Louise Torello isimli bir kadın 2017 yılında 66 yaşındayken kanser hastalığından hayatını kaybetti. New York’un Tappan Reform Kilisesi’ne bağlı mezarlığa gömülen kadının 43 yaşındaki oğlu Michael Murphy annesinin mezarını ziyaret ettiğinde dışkı dolu bir poşet buldu. İlk başta Murphy dışkı dolu poşetin bir köpek gezdiricisi tarafından oraya bırakıldığını düşündü. Ancak bir sonraki ziyaretinde de aynı manzarayla karşılaşınca durumu polise şikayet etti. Torello'nun çocukları, faili yakalamak için mezarlıktaki müdürden mezarın yanına bir kamera yerleştirmek için izin aldı.

“ACIMIZI DAHA DA BÜYÜKTÜ”

Murhpy ve kız kardeşi mezarlığa yerleştirdikleri gizli kamera görüntülerini incelediklerinde anneleriyle kısa süreliğine evli kalan bir adamın her sabah mezarlığın başına gelerek tuvaletini yaptığını fark etti. Torello’un çocukları adamın özellikle her sabah saat 06.15’te mezarlığa gittiğini gösteren kamera kayıtlarına ulaştı.

Acılı evlat, "Saklanırken titriyordum. Kız kardeşim ağlıyordu. Hastaydım, çok sinirliydim" dedi. Murphy, böyle bir eylemin kurbanı olmanın hissettiği büyük acıyı, annesinin ölümünü daha da zorlaştırdığını söyledi.



