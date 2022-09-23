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Tam 43 yıldır yanlış mezarı ziyaret ediyor! “Annem başka bir adama çiçek götürürken büyükbabam yapayalnız kaldı”

23.09.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin County Durham'daki Bishop Auckland's Witton Park Mezarlığı’nda yaşanan bir olay ülkenin gündemine yerleşti. 67 yaşındaki Sylvia Ross, vefat eden babasını düzenli aralıklarla ziyaret ediyordu. Ancak tam 43 yıl sonra ziyaret ettiği mezarlığın babasına değil de başka bir adama ait olduğunu öğrendi. Facebook’tan yaşadığı durumu paylaşan kadın hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.

Tam 43 yıldır yanlış mezarı ziyaret ediyor! “Annem başka bir adama çiçek götürürken büyükbabam yapayalnız kaldı”

Sylvia Ross isimli bir kadın 1979 yılında vefat eden babası John Thomas Thompson’u İngiltere’deki County Durham'daki Bishop Auckland's Witton Park Mezarlığı’na defnedildiğini söyledi. Aile düzenli olarak ziyaret etti. Özellikle doğum günü, Noel ve Babalar Günü gibi zamanlarda mutlaka Thompsun’un mezarına çiçek götürüyordu. Ancak Ross 43 yıl sonra ziyaret ettiği mezarda babası değil de Frederick Brown isminde bir adamın olduğunu öğrendi. Kadının babası ise birkaç metre ilerideki isimsiz bir mezarlıkta yatıyordu.

“TAMAMEN YIKILMIŞ DURUMDA”

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Sylvia'nın kızı 42 yaşındaki Lynette Metro'ya "Babasının orada yattığını ve hiçbirimizin onu umursamadığını düşündüğünü söylediği için kalbi kırık, ne bir çiçek, ne bir ziyaret, hiçbir şey yok. Tiksindik ve annemin kalbi kırıldı. Ben büyükbabamla hiç tanışmadım ama annem 43 yıldır onun mezarını ziyaret ediyor ve tamamen yıkılmış durumda." dedi.

ANIT DİKMEK İÇİN TEMASA GEÇTİLER

Mezarlara ilişkin hata Frederick Brown’un ailesinin arsalarına anıt dikmek istemesi üzerine ortaya çıktı. Büyükbabası vefat ettiğinde annesinin mezarlık için bir işaret konulmasını talep ettiğini dile getiren Lynette, “Büyükbabam öldüğünde, annem belediyeyi arayarak hangi arsaya gömüleceğini bilmesi için gömüldüğü yere bir işaret koymalarını istedi. Hayatım boyunca ziyaret ettiğimiz ve her doğum günü, Noel ve Babalar Günü'nde çiçek götürdüğümüz arsaya koydular, oysa o aslında hiçbir şey olmadan orada yatıyordu. Bu çok iğrenç, bu kadar basit bir şeyi nasıl bu kadar yanlış yapabiliyorlar? Annem başka bir adam çiçek götürürken büyükbabam yapayalnız kaldı” diye konuştu.

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ÖZÜR DİLENDİ

Durham County Council'in yas hizmetleri müdürü Graham Harrison, "Bu hatanın aileye yaşattığı sıkıntı için üzgünüz. O dönemde mezarlık Wear Valley Bölge Konseyi tarafından yönetiliyordu. Tarihi hatadan haberdar olduktan sonra, mümkün olan en kısa süre içinde kalıntıları dikkatlice doğru mezara taşıdık. Mezar şimdi düzeltilmiş olsa da, bu ailenin yaşadığı acıyı ortadan kaldırmaz ve neden olunan herhangi bir incinme için en içten özürlerimizi yinelemek isteriz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
mezarlık
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