49 yaşındaki Gülben Ergen bikinili ayna pozlarıyla kasıp kavurdu! Genç kızlara meydan okudu...

Her fırsatta sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan güzel şarkıcı Gülben Ergen, yaz konserlerine son sürat devam ediyor. Konser yorgunluğunu kısa bir tatille çıkaran güzel şarkıcı, bikinili pozlarıyla gündeme geldi. 49 yaşındaki güzel şarkıcının fiziği adeta genç kızlara taş çıkardı.

FİZİĞİYLE GENÇ KIZLARA MEYDAN OKUDU

49 yaşındaki ünlü sanatçı Gülben Ergen, güzelliği ve diri vücuduyla dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor.

Yıllar geçtikçe güzelliğine güzellik katan ünlü şarkıcı, son olarak siyah bikinisiyle ayna pozu verdi.

Ergen'in muhteşem fiziği ve güzelliği takipçilerinin dikkatini çekti.

İşte güzel sanatçının bazı Instagram paylaşımları;

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (02.08.2022)

Kadın & erkek parfüm setleri

Xiaomi ürünleri

Kulaklıklarda %20'ye varan indirim

Delta fitness ürünleri

Erkek terlikler

Elektrikli küçük ev ve mutfak aletleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.



