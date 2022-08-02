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49 yaşındaki Gülben Ergen bikinili ayna pozlarıyla kasıp kavurdu! Genç kızlara meydan okudu...

02.08.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Yaz konserlerine devam eden güzel şarkıcı, son olarak Instagram hesabından bikinisiyle ayna pozları verdi. Düzgün fiziğiyle göz kamaştıran Ergen'in pozları nefes kesti.

49 yaşındaki Gülben Ergen bikinili ayna pozlarıyla kasıp kavurdu! Genç kızlara meydan okudu...

Her fırsatta sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan güzel şarkıcı Gülben Ergen, yaz konserlerine son sürat devam ediyor. Konser yorgunluğunu kısa bir tatille çıkaran güzel şarkıcı, bikinili pozlarıyla gündeme geldi. 49 yaşındaki güzel şarkıcının fiziği adeta genç kızlara taş çıkardı.

FİZİĞİYLE GENÇ KIZLARA MEYDAN OKUDU

49 yaşındaki ünlü sanatçı Gülben Ergen, güzelliği ve diri vücuduyla dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor.

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Yıllar geçtikçe güzelliğine güzellik katan ünlü şarkıcı, son olarak siyah bikinisiyle ayna pozu verdi.

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Ergen'in muhteşem fiziği ve güzelliği takipçilerinin dikkatini çekti.

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İşte güzel sanatçının bazı Instagram paylaşımları;

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