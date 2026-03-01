Veliaht'ın Zafer'i Bora Akkaş'tan veda paylaşımı: Bu rolü deli gibi istedim

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'ın son bölümünde Bora Akkaş'ın canlandırdığı Zafer karakteri öldü. Çekimleri Kars'ta devam eden dizide Zafer Karslı'nın ölümü seyirciyi de etkiledi.

Veliaht kadrosundan ayrılmasının ardından Bora Akkaş, Instagram hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

Veliaht'ın Zafer'i Bora Akkaş vedasında şunları yazdı:

"İyi koştuk ama. Bu rolü deli gibi istedim. Zafer’i oynamayı Veliaht’ı iliklerime kadar sevdim. Birlikte çalışmayı çok özleyeceğim bütün arkadaşlarımı Kars’ta bıraktım. Bana inanan, dizimizi izleyen herkese çok teşekkür ederim. Lo sientooo Zafeer."

Bora Akkaş oynadığı role dair "Zafer karakterinin macerasını tamamladığını hissediyorum. Olması gereken buydu; bu noktaya ulaştı. Sonundan memnunum.

İstanbul'a döndüğümde, Suzi'ye (kızıma) sevdiği hikayeleri anlatacağım. Babalık ve aile kavramım, dizide ele aldığımız travmatik şeyleri içermiyor" dedi.