4N1K İlk Aşk 5. son bölüm izle: Bıçaklanan Ali öldü mü? (4N1K İlk Aşk 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

4N1K İlk Aşk 5. son bölümü, dün akşam Fox TV'de soluksuz izlendi. Büşra Yılmaz'ın eserinden televizyona uyarlanan 4N1K İlk Aşk'ın başrollerinde Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören yer alıyor. 4N1K İlk Aşk son bölümü final sahnesi seyirciyi şok etti. Hemen 4N1K İlk Aşk 6. yeni bölüm fragmanı aranmaya başlandı. 4N1K İlk Aşk son bölümde Ali ile Yaprak, aldıkları notu takip ederek bir sokağa giderler. Fakat gittikleri yerde beklemedikleri bir tehlike ile karşılaşırlar. Daha önce Ali ile kavga eden 3 adam, onu köşeye sıkıştırır. Üç kişiye tek kalan Ali, adamların biri tarafından bıçaklanır. Yaprak'ın kolların can cekişen Ali kendinden geçer. Yaprak'ın çığlıkları altında merak edilen soru: Ali öldü mü? 4N1K İlk Aşk 5. son bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölüm fragmanı hakkında detaylar haberimizde.

4N1K İLK AŞK 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaprak’ın zamanında müdahalesi Ali’yi gitmekten vazgeçirmiştir. Ancak Yaprak’ın söyledikleri Ali’nin kalbini ona açmasını iyice imkansız hale getirir. Tekrar bir araya gelen ekip önce Barış’a aklını başına getirecek bir oyun hazırlarlar. Sonra da Ali, Bade’ye hayatının dersini verir. Kendini aklamaya çalışan Ela, Tekin’i suçsuzluğuna inandıramaz. Bulduğu ipucu da boş çıkar. Üstelik bir de kapkaça uğrar. İmdadına Ali ve Tekin yetişir. Ancak çantasını kaptırır, içinde Ali’den ayrıldığından beri her şeyi yazdığı günlükte vardır. İstedikleri parayı bulamayan bir de üstüne dayak yiyen kapkaççılar defteri ele geçirir. Bunu Tekin’e şantaj için kullanırlar. Üstelik işin içinde Ali’yi de çekerler. Okulda ise turnuva heyecanı vardır. Okul gezisine giden öğrenciler müsabakaya katılırlar. Gezi herkes için sürprizlerle dolu geçerken her şeyden habersiz Ali büyük tehlikededir.