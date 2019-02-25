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4N1K Yeni Başlangıçlar dizisi ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 25.02.2019 00:21 | Son Güncelleme

Fox Play'ın yeni gençlik dizisi 4N1K Yeni Başlangıçlar'ın yayın tarihi açıklandı. Yapımcılığını Fabrika Yapım/Öner Arslanel’in, genel koordinatörlüğünü Ali Leskay’ın üstlendiği, Hamdi Can Teker’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Deniz Sokullu ile Onur Dur’un kaleme aldığı, büyük merakla beklenen '4N1K Yeni Başlangıçlar' dizisi, 1 Mart Cuma günü FOXplay izleyicisiyle buluşacak.

4N1K Yeni Başlangıçlar dizisi ne zaman başlıyor?

foxplay.com.tr ile 'FOX & FOXplay' mobil uygulaması üzerinden ücretsiz izlenebilecek ve başrollerini Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş, Berke Bük ve Gökçen Gökçebağ gibi popüler oyuncuların üstlendiği dizinin ilk bölüm tanıtımı geçtiğimiz akşam izleyiciyle buluştu.

Sosyal medya üzerinden hızlıca yayılan bölüm tanıtımı, kısa süre içerisinde on binlerce kez izlendi.

4N1K Yeni Başlangıçlar

FOXplay ve Hepsiburada’nın yaptığı iş birliği ile Türkiye’nin ilk e-ticaret özellikli dizisi “4N1K Yeni Başlangıçlar”da, “İzlerken Al” özelliği kullanılarak izleme deneyimi bölünmeden alışveriş yapılabilecek. İzleyiciler, hayran oldukları oyuncuların kıyafetlerinden, beğendikleri diğer tüm ürünlere kadar “İzlerken Al” seçeneğiyle, bir çok ürünün sahibi olabilecekler. Tek yapılması gereken, diziyi durdurarak beğenilen ürünleri sepete atmak ve Hepsiburada üzerinden anında satın almak olacak.

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