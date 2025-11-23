SPOR

5-2'lik galibiyet sonrası Tedesco'dan Galatasaray sorusuna yanıt!

Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenice Tedesco karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Berker İşleyen

Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü Çaykur Rizespor maçından 5-2'lik galibiyetle ayrılmasının ardından konuşan Tedesco önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisi için sorulan soruya yanıt verdi.

"DEVREDE ÖZEL BİR ŞEY SÖYLEMEDİM"

5-2 lik galibiyet sonrası Tedesco dan Galatasaray sorusuna yanıt! 1

Devre arasında öğrencileriyle ne konuştuğu sorulan Tedesco, "Özel bir şey söylemedim devrede, sakin olmalarını ve inanmalarını söyledim. Oyun planına, gücümüze inanmalarını, panik yapmamalarını söyledim." dedi.

"İMKANIM OLSA HERKESİ SAHAYA KOYARIM"

5-2 lik galibiyet sonrası Tedesco dan Galatasaray sorusuna yanıt! 2

Galibiyeti değerlendiren deneyimli hoca, "Bu bütün takım olarak alınmış bir galibiyet. Takımdaki enerjiyi görüyorsunuz, ilk oyuncudan son oyuncuya kadar. Her oyuncu benim için aynıdır. Maalesef sahaya 11 oyuncu koyabiliyorum, imkanım olsa herkesi aynı anda sahaya koyardım. Hepsi oynamayı hak ediyor. Bu galibiyet kalitemizin ürünü bir galibiyet. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"YİNE G.SARAY'I KONUŞMAYACAĞIM"

5-2 lik galibiyet sonrası Tedesco dan Galatasaray sorusuna yanıt! 3

Süper Lig'de bir sonraki hafta karşılaşacakları ezeli rakipleri Galatasaray hakkında konuşmayı tercih etmediğini dile getiren Tedesco, "Bu akşam da Galatasaray maçını konuşmayı tercih etmiyorum. 1 saat önce 2-0 geriye düştüğümüz bir maçı kazandık. Birazcık sevinebiliriz, 1 saat kadar. Futbolda kutlama için süre azdır. Vaktimiz yok. Ferençvaroş maçı var. Fiziksel olarak güçlü oyuncuları var. Benim aklım Ferençvaroş maçında..." sözlerini sarf etti.

