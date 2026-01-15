EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

5, 6, 9 ve 10. sınıflarda karne sistemi değişiyor

Milli Eğitim Bakanlığı, karne sisteminde önemli bir değişikliğe gidiyor. Yeni uygulamayla birlikte öğrencilere karneye ek gelişim raporu da verilecek. Uygulama kademeli olarak hayata geçirilecek. Merak edilen detaylar haberimizde...

5, 6, 9 ve 10. sınıflarda karne sistemi değişiyor
Sedef Karatay

Yeni sistem kapsamında öğrenciler, akademik notların yer aldığı karnenin yanı sıra gelişim raporu da alacak. Bu raporlarla öğrencilerin yalnızca notları değil, öğrenme süreçleri, güçlü yönleri ve desteklenmesi gereken alanları da değerlendirilecek.

Uygulamanın bu yıl itibarıyla başladığı ve konuyla ilgili yazının 81 ile gönderildiği bildirildi.

5, 6, 9 ve 10. sınıflarda karne sistemi değişiyor 1

YENİ MÜFREDATA GEÇEN SINIFLAR KAPSAMDA

MEB’in kademeli olarak uyguladığı yeni müfredat ilk yıl 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda hayata geçirilmişti. Bu yıl ise uygulamaya 2, 6 ve 10’uncu sınıflar da dahil edildi. Yeni müfredata geçen her sınıf düzeyinde, karneye ek gelişim raporu uygulaması da devreye alınacak.

1 VE 2. SINIFLAR ZATEN GELİŞİM RAPORU ALIYOR

1 ve 2’nci sınıflarda halihazırda karne uygulaması bulunmuyor. Bu sınıflardaki öğrenciler yalnızca gelişim raporu alıyor. Bu nedenle yeni uygulama, bu yıl 5, 6, 9 ve 10’uncu sınıflar için geçerli olacak. Sistem, müfredat ilerledikçe diğer sınıflarda da devam edecek.

AMAÇ: ÖĞRENCİNİN GELİŞİMİNİ DAHA YAKINDAN TAKİP ETMEK

Gelişim raporları sayesinde velilerin, çocuklarının öğrenme sürecindeki ilerlemelerini daha düzenli takip edebilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda öğrencilerin güçlü yönlerinin desteklenmesi ve gelişime açık alanlarının daha sağlıklı şekilde belirlenmesi hedefleniyor.

5, 6, 9 ve 10. sınıflarda karne sistemi değişiyor 2

GELİŞİM RAPORU E-OKUL ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENECEK

Gelişim raporu yalnızca yıl sonunda hazırlanacak ve yılda bir kez verilecek. Cuma günü dağıtılacak karnelerde gelişim raporu yer almayacak. 26 Haziran’da dağıtılacak karnelerle birlikte gelişim raporları sisteme yüklenecek.

Ancak bu raporlar fiziki olarak verilmeyecek; e-Okul sistemi üzerinden velilerin erişimine açılacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Valilikler açıkladı! İşte okulların tatil edildiği illerValilikler açıkladı! İşte okulların tatil edildiği iller
Direksiyon sınavı için yeni dönem yolda!Direksiyon sınavı için yeni dönem yolda!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karne e karne nasıl görüntülenir karneler ne zaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.