5, 6, 9 ve 10. sınıflarda karne sistemi değişiyor

Yeni sistem kapsamında öğrenciler, akademik notların yer aldığı karnenin yanı sıra gelişim raporu da alacak. Bu raporlarla öğrencilerin yalnızca notları değil, öğrenme süreçleri, güçlü yönleri ve desteklenmesi gereken alanları da değerlendirilecek.

Uygulamanın bu yıl itibarıyla başladığı ve konuyla ilgili yazının 81 ile gönderildiği bildirildi.

YENİ MÜFREDATA GEÇEN SINIFLAR KAPSAMDA

MEB’in kademeli olarak uyguladığı yeni müfredat ilk yıl 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda hayata geçirilmişti. Bu yıl ise uygulamaya 2, 6 ve 10’uncu sınıflar da dahil edildi. Yeni müfredata geçen her sınıf düzeyinde, karneye ek gelişim raporu uygulaması da devreye alınacak.

1 VE 2. SINIFLAR ZATEN GELİŞİM RAPORU ALIYOR

1 ve 2’nci sınıflarda halihazırda karne uygulaması bulunmuyor. Bu sınıflardaki öğrenciler yalnızca gelişim raporu alıyor. Bu nedenle yeni uygulama, bu yıl 5, 6, 9 ve 10’uncu sınıflar için geçerli olacak. Sistem, müfredat ilerledikçe diğer sınıflarda da devam edecek.

AMAÇ: ÖĞRENCİNİN GELİŞİMİNİ DAHA YAKINDAN TAKİP ETMEK

Gelişim raporları sayesinde velilerin, çocuklarının öğrenme sürecindeki ilerlemelerini daha düzenli takip edebilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda öğrencilerin güçlü yönlerinin desteklenmesi ve gelişime açık alanlarının daha sağlıklı şekilde belirlenmesi hedefleniyor.

GELİŞİM RAPORU E-OKUL ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENECEK

Gelişim raporu yalnızca yıl sonunda hazırlanacak ve yılda bir kez verilecek. Cuma günü dağıtılacak karnelerde gelişim raporu yer almayacak. 26 Haziran’da dağıtılacak karnelerle birlikte gelişim raporları sisteme yüklenecek.

Ancak bu raporlar fiziki olarak verilmeyecek; e-Okul sistemi üzerinden velilerin erişimine açılacak.