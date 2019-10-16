5.9 kilo doğan bebek görenleri şaşkına çevirdi!

Dünyada her gün binlerce bebek dünyaya geliyor. Bazen annenin kronik hastalıkları bebeğin gelişimini de etkileyebiliyor. Özellikle diyabet gibi hastalıkları olan anne adayları fazla kilogram alabiliyor. Bu durum doğacak bebekleri de etkiliyor. Türkiye’de bir dönem sık sık 5-6 kg ağırlığında doğan bebeklerin haberlerine rastlıyorduk. Ancak Avustralya’da bu ilk kez gerçekleşti. Bir bebeğin ortalama ağırlığının 3-4 kg olduğu ülkede tam 5 kg 88 gram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya geldi. İşte detaylar...



