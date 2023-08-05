MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. 5 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Ruhun Duymaz, Bayi Toplantısı, Çılgın Joe, Şirinler, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

5 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Ruhun Duymaz, Bayi Toplantısı, Çılgın Joe, Şirinler, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

05.08.2023 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Ağustos reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Ruhun Duymaz, Bayi Toplantısı, Çılgın Joe, Şirinler, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 5 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Ruhun Duymaz, Bayi Toplantısı, Çılgın Joe, Şirinler, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 5 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Ruhun Duymaz, Bayi Toplantısı, Çılgın Joe, Şirinler, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 5 Ağustos Cumartesi gününün reyting sonuçları...

5 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
0x0-reyting-sonuclari-aciklaniyor-dunun-reyting-sonuclarina-gore-kurulus-osman-mi-cop-adam-mi-o-kiz-mi-birinci-old-1673496745948

GEÇEN HAFTANIN (29 TEMMUZ) REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada Show TV’de ekranlara gelen “Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise “Show Ana Haber” programı yer aldı.

AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada “Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise “Show Ana Haber” yer aldı.

reyting-sonuclari-29-temmuz-lrsc-p3pr


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
81 yaşında yüzünü gerdirmişti! İlk kez sahneye çıktı81 yaşında yüzünü gerdirmişti! İlk kez sahneye çıktı
MasterChef'te son dokunulmazlığı kim aldı? Eleme adayları...MasterChef'te son dokunulmazlığı kim aldı? Eleme adayları...
Kaslı vücuduyla konuşuluyordu! Son paylaşımıyla şaşırttıKaslı vücuduyla konuşuluyordu! Son paylaşımıyla şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Şirinler Reyting sonuçları bayi toplantısı çılgın joe ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Günün Videosu

Yer: Kırıkkale... Sebebi duyanları şaşırtacak cinsten! "Daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştım"
Yer: Kırıkkale... Sebebi duyanları şaşırtacak cinsten! "Daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştım"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.