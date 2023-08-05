5 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Ruhun Duymaz, Bayi Toplantısı, Çılgın Joe, Şirinler, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 5 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Ruhun Duymaz, Bayi Toplantısı, Çılgın Joe, Şirinler, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 5 Ağustos Cumartesi gününün reyting sonuçları...

5 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.



GEÇEN HAFTANIN (29 TEMMUZ) REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada Show TV’de ekranlara gelen “Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise “Show Ana Haber” programı yer aldı.

AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada “Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise “Show Ana Haber” yer aldı.



